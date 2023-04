Verviers : la majorité refuse d’acter les manquements, avérés, de City Mall

À l’exception de Freddy Breuwer (MR), la coalition PS-MR-Engagés-Nouveau Verviers a voté contre la délibération déposée par Écolo au conseil communal de ce lundi soir pour acter formellement les manquements du promoteur. Pour rappel, le permis de City Mall pour Spintay et le centre commercial de l’autre côté de la Vesdre est arrivé à échéance le 18 avril dernier. Même si on sait depuis plus de deux ans que le promoteur a abandonné ce projet de centre commercial le long de la Vesdre.