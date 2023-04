Une sangle de 2,5 centimètres installée à des centaines de mètres de hauteur : la plus longue highline de Belgique est à Waimes (photos)

Pendant un an et demi, ce passionné a prospecté dans la région, afin de trouver l’endroit idéal pour tendre cette sangle. "C’est un projet mené en collaboration avec l’association beslack et avec lypapunov, une société qui fait des installations de highlines en Belgique et en Europe. On cherchait à faire la ligne la plus longue possible. Il nous fallait donc deux points éloignés, mais avec suffisamment de hauteur." Ils jettent finalement leur dévolu sur deux arbres waimerais. Le premier entre le village de Walk et Chôdes et le second à Ovifat. "L es points A et B sont sur la commune de Waimes. On passe par Malmedy mais seulement en aérien. Une fois qu’on a trouvé les points, on a dû demander les autorisations au DNF, à la région wallonne et à la Commune de Waimes."

Cette highline a donc été installée le week-end dernier. Elle sera démontée le 30 avril. "On avait prévu de l’installer à l’automne 2022 mais on a dû annuler au dernier moment car il y avait trop de vent. On avait reporté en avril. La météo n’est pas la plus clémente mais il n’y a pas de vent, c’est le plus important." Quelques courageux ont déjà bravé la pluie pour se lancer dans le vide, en équilibre sur cette sangle de 2,5 centimètres de large. Samedi soir, un highliner a réussi la traversée, sans tomber, pour la première fois. "Il y en a un autre qui a tout traversé mais avec une chute. Il va réessayer cette semaine." Cette expérience est réservée aux highliners professionnels, aux membres de l’association. Les randonneurs sont par contre les bienvenus pour contempler les performances, une observation facile à faire puisque la sangle est visible de toute la vallée.