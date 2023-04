Verviers: 5000 foyers du centre et d'Ensival auront bientôt accès à la fibre

"Unifiber n’opère pas de service sur son propre réseau, poursuit-il. On a un réseau qui est ouvert, non-discriminant. Ce sont les opérateurs qui ont signé un accord de collaboration avec nous qui vont offrir leurs services sur notre réseau. Cela évite notamment le fait de devoir rouvrir les voiries. C’est un plus pour le citoyen et la ville." Pour rappel, la société prévoit d’investir 800 millions d’euros en Wallonie, sur 65 communes.

"Notre mission est d’offrir une meilleure expérience numérique. On l’a tous ressenti durant la crise du Covid, quand on était contraint de travailler à la maison. Les réseaux actuels sont vite saturés et vieillissants", justifie Laurent Petit. Après cette première étape, Unifiber s’attelle déjà à l’équipement d’une deuxième zone du territoire verviétois, à savoir Heusy et Andrimont. La troisième et dernière zone, elle, doit encore être programmée. L’intégralité du réseau, sur la commune, devrait être opérationnelle pour la fin de l’année 2024.

"On essaye toujours de favoriser ce qui est le moins invasif, soit la façade, soit l’aérien, via les poteaux électriques. Dans la première zone, nous avons par exemple fait plus d’installations en façade qu’en souterrain." Pour ce faire, Unifiber met un point d’honneur à informer les citoyens de leurs actions, que ce soit par le biais de toutes boîtes, de panneaux avec QRcode ou encore de pochoirs sur la voirie.

Neuf cabines techniques, appelées "Pop" et qui font la jonction entre l’opérateur et le foyer, sont ou vont être également placées à différents endroits, principalement sur des terrains communaux. "Relier l’ensemble des ménages mais aussi des entreprises et commerces verviétois à la fibre est un projet particulièrement important et innovant pour la ville. Nous sommes la 2e ville en Wallonie à développer un projet comme celui-là. C’est un bon signal", conclut Maxime Degey, échevin des Travaux (MR).

Maxime Degey, échevin des Travaux, et Laurent Petit, de chez Unifiber. ©EdA J.Wo.

Quelle marche à suivre pour en profiter ?

La première chose à faire, pour le citoyen, est de vérifier sur le site d’Unifiber si sa rue est bien équipée en fibre optique. Un 1er rendez-vous peut être pris avec l’équipe d’Unifiber pour connecter votre maison au réseau. Il faut ensuite contacter son opérateur (Proximus, Mobile Viking, Eurofiber…) pour s’assurer que ce service est bien disponible. "On travaille actuellement avec 11 opérateurs", précise Laurent Petit. Seul Orange Belgique (et donc Voo) n’en fait actuellement pas partie. Une fois, le raccordement fait, un petit boîtier est installé à l’intérieur de la maison, à côté d’une prise électrique (ou au sous-sol s’il s’agit d’un immeuble à appartements).