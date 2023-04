La reconstruction “résiliente” de la vallée de la Vesdre va débuter

Concrètement, ces travaux, validés par les experts, seront entamés dans les prochaines semaines sur les berges de la Vesdre et de ses affluents. Ils suivent ainsi les travaux de sécurisation urgente ayant eu lieu précédemment. “L’objectif est de procéder à une reconstruction adéquate et durable, en réduisant les risques futurs. Au total, un montant de 453 millions d’euros sera réservé pour la remise en l’état des berges et les aménagements résilients dans le cadre du Plan de Relance”, a précisé le Gouvernement wallon.

Walloon Minister for Environment, Nature, Animal Welfare and Rural renovation Celine Tellier pictured during a press conference of the Walloon Government to present the adjusted budget for 2023, in Namur, Friday 28 April 2023. The Walloon Government will present its adjusted budget for 2023, the investments that will be mobilised in order to rebuild the areas affected by the floods of July 2021 as well as its project to reform car taxation. BELGA PHOTO BRUNO FAHY

Mise en œuvre “rapide et sans regret”

L’objectif affiché par le Gouvernement et ces titanesques chantiers est clair : “reconstruire et réaménager certains tronçons de cours d’eau non navigables de façon à réduire les dommages en cas de nouvelles crues”.

Dans un premier temps, une série de 46 travaux de résiliences dits Quick Win a donc été validée, sur les communes de catégorie 1, c’est-à-dire celles plus impactées. Montant de cette première salve de travaux : 15 millions…

Mais “Quick Win”, c’est quoi précisément ? “Comme leur nom l’indique, il s’agit de travaux pouvant faire l’objet d’une mise en œuvre rapide et sans regret. La liste des travaux “Quick Win” a été établie en concertation avec les Communes et les gestionnaires de cours d’eau. Ils s’inscrivent dans l’objectif général de la Région de développer la robustesse des aménagements face aux dérèglements climatiques, qui passe notamment par une modélisation hydraulique et hydrologique poussée du comportement du cours d’eau en cas de nouvelles crues”, précisent les autorités wallonnes.

Pour mener à bien ces opérations, c’est la SPI, l’agence de développement économique pour la province de Liège, qui a été désignée comme opérateur “pour la coordination de cette reconstruction résiliente des berges, en appui de l’administration (SPW ARNE)”. On précise par ailleurs que complémentairement à cette première liste, SPI finalise l’analyse d’une seconde phase de travaux “Quick Win” encore à l’étude. Ceux-ci seront présentés au Gouvernement dès leur approbation par le Comité d’accompagnement.

Maison et voitures détruites à pepinster. (AURELIEN GOUBAU) ©AURELIEN GOUBAU

Sur le terrain

Parmi les travaux les plus importants et favorisant la résilience de la vallée de la Vesdre on notera la remise en état du voûtement du ruisseau du Wayai (Spa) pour un budget de 500.000 euros, nécessaire au vu de la menace d’effondrement de plusieurs maisons dans le cours d’eau et du risque de crue ; la mise à ciel ouvert du Rhuyff (Limbourg), pour un montant de plus de 3 millions d’euros ; l’aménagement des berges et création de zones de débordement sur le site de Texter (Pepinster), pour un montant de 3 millions d’euros. “Cette ancienne usine textile située à la confluence de la Vesdre et de la Hoëgne est l’un des 3 nœuds critiques sur la Vesdre. Le projet d’aménagement sur le site Texter vise à donner davantage de place à la rivière et à réduire le risque d’inondation dans le centre-ville en amont”…

Autres travaux “Quick Win” : des consolidations de berges et de soutènement tant à Chaudfontaine qu’à Liège, Trooz et Verviers ou encore le curage et la suppression de béton dans le lit des cours d’eau à Eupen et le placement d’un déversoir sur une digue à Theux.