Liège : Complètement nu dans sa voiture !

En effet, ils sont tombés sur Jacques qui était complètement nu comme un ver alors qu’il se trouvait au volant de son véhicule. Il était peu avant trois heures du matin, cette nuit glaciale du 2 janvier 2022 lorsque les policiers sont passés dans la rue Florimont. Une rue qui se trouve à quelques secondes à pied d’un des plus grands commissariats de Liège, mais également à proximité du quartier de l’ancienne Grand Poste. Un quartier parfois fort animé la nuit.

La patrouille a constaté qu’un véhicule était stationné avec deux roues sur le trottoir. Les policiers ont vu que le conducteur se trouvait à l’intérieur de l’habitacle. Ils ont décidé de s’adresser à lui. Ils ne s’attendaient probablement pas à la vision qu’ils allaient découvrir. Ils n’étaient pas au bout de leur surprise. En effet, ils ont été estomaqués de constater que l’automobiliste, Jacques, se tenait derrière son volant, complètement nu !

Soucis gastriques ?

Un t-shirt et un short se trouvaient sur le siège passager de son véhicule. Jacques semblait, on le comprend, mal à l’aise à la vue des policiers… Mais certainement pas autant que ces derniers. Questionné sur les raisons qui l’ont poussé, par une si froide nuit, à se retrouver dans le plus simple appareil, il a déclaré qu’il était désolé d’être nu mais qu’il avait des problèmes de digestion… Il faut vivement espérer que tous les automobilistes ayant des soucis gastriques n’agissent pas de la sorte.

Mais lors de son audition à la police, puis au cours de l’enquête, Jacques a donné une autre raison à son absence de vêtements. Il a déclaré qu’il voulait s’offrir les services d’une prostituée. Il a précisé également qu’il venait d’en croiser une qui était nue sous son manteau. Selon ses dires, il voulait se tenir prêt, mais suite à son arrestation, il n’avait malheureusement pas eu l’occasion de la revoir. On comprend que l’arrivée des policiers n’a pas eu le même effet. Il faut signaler, si nécessaire, que cette explication n’est pas plus acceptée par le code pénal. Le tribunal a notamment tenu compte des antécédents spécifiques de l’intéressé.