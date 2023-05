Le projet inquiète les riverains. À la suite de l’affichage public de l’annonce du projet, ce sont plus de 200 habitants qui se sont mobilisés contre le projet. "La construction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l’alignement est supérieure à 15 m et dépasse de plus de 4 m les bâtiments situés sur les parcelles contiguës", affiche le panneau devant la parcelle concernée.

Et le caractère rural ?

"La fonctionnaire déléguée estime que le projet remis relève d’un caractère rural. Je ne sais pas si elle est venue jusqu’ici…", s’étonne Daniel Dutoit, riverain situé à proximité du futur chantier. Les habitants s’opposent à l’aspect de ce projet qui dénaturera leur village. Le nombre d’appartements semble démesuré. "On n’est pas contre le projet de construction. Notre demande est de le réduire. Si on le transforme en proposant 2 ou 3 blocs de cinq appartements par exemple, ça me semble plus raisonnable que 31 logements." Le caractère paisible est aussi évoqué, "les bâtiments vont plus loin avec des terrasses panoramiques au premier étage, donc avec vue sur nos jardins, on perd en intimité".

Et la sécurité ?

"On a peur des problèmes de sécurité que cela pourrait entraîner. Ma fille promène souvent le chien dans les alentours, si elle ne peut plus marcher sur les trottoirs parce qu’il y a des voitures qui y sont garées, ça devient problématique." Comme le rappelle un autre riverain, Jean-Jacques, "il n’y a pas de transports publics à Mont-Dison", les futurs ménages devront donc posséder une voiture pour quitter et entrer dans le village. "Finalement, ça va devenir une autoroute publique ici parce que le village de Mont est desservi par une seule route qui va de Dison jusqu’au zoning des Plénesses. Après, c’est la circulation locale qui risque d’être envahie par ce flux de voitures important qui va arriver", ajoute Daniel Dutoit.

D’autres problèmes liés à la mobilité sont pointés dans la pétition, notamment le trafic déjà important en période scolaire près de l’école, l’ajout de 45 véhicules supplémentaires risquerait "d’accentuer le carnage à cet endroit".

Ce sont près de "97% d’habitants de la rue de Mont qui ont signé la pétition". Le but de la pétition n’est pas d’annuler le projet mais de le revoir, insiste l’initiateur. L’enquête publique se clôturait ce mardi 2 mai. La Commune consulte la pétition ainsi que les lettres des riverains reçues. Du côté du promoteur, il explique que les discussions "s’il y en a, se feront avec la Commune".