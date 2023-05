La route entre Ensival et Pepinster, refaite en août

En marge de ces aménagements, des fouilles de sondage débuteront à partir du lundi 8 mai. "Cela n’aura pas de grandes répercussions sur la circulation, assure l’échevin verviétois des Travaux, Maxime Degey (MR). Ce sont des fouilles qui pourraient peut-être supprimer une place de parking à un endroit ou à un autre mais, logiquement, il n’y aura pas de réduction de bande de circulation."

Ce passage à une bande unique, régulé par un feu tricolore, sera par contre en vigueur lors du véritable lancement des travaux de rénovation de la voirie et des égouts, en août. "Une des conditions sine qua non du chantier était qu’il ne débute pas avant la fin des travaux du pont Francval", explique l’échevin. L’objectif étant de dévier une partie des automobilistes, allant vers Ensival ou Lambermont par l’ouvrage restauré.

Le passage sera d’autant plus compliqué que ce chantier viendra s’ajouter à celui du pont de la Raye. "On aurait pu faire l’un et puis l’autre mais cela voulait dire deux ans de report pour un des chantiers. Nous, on ne voulait pas reporter les travaux du pont de deux ans, parce que le pont actuel ne résiste pas aux véhicules de plus de 3,5 tonnes (ce qui pose problème pour les riverains qui doivent réaliser des travaux avec du charroi plus lourd). Et je pense que SPW, de son côté, a vraiment envie, depuis de nombreuses années, de refaire les carrefours de la rue de Pepinster, du côté d’Ensival, où les voitures s’enfoncent dans les trous", estime Maxime Degey. Ce ne sont pas les automobilistes qui fréquentent cet axe qui le contrediront…