Le Rhuyff pourra être dévié, au centre de Dolhain

Pour rappel, cette décision du gouvernement wallon vise à la mise à ciel ouvert du Rhuyff, qui est canalisé au centre de Dolhain avant de se jeter dans la Vesdre, avec suppression d’un barrage et démolition d’habitations à la confluence avec la Vesdre.

Ce ruisseau se gonfle des eaux de pluie descendant de Henri-Chapelle, du bois de Grünhaut, etc. À l’approche du centre de Dolhain, il longe à ciel ouvert le talus du chemin de fer, avec la rue du Vicinal de l’autre côté. Puis il est canalisé lorsqu’il arrive à la rue Moulin en Rhuyff, au niveau du pont ferroviaire. Au lieu de "passer tout droit" vers la Vesdre, il bifurque, sous terre, à deux reprises ; d’abord en suivant la route puis pour tomber dans un déversoir, avec barrage, dans le quartier du Vieux Moulin, pour enfin rejoindre la Vesdre en passant sous ce que les Dolhaintois appellent "la maison-pont", à côté de la passerelle piétonne qui conduit vers le quartier du Pireux et le hall sportif.

Deux coudes qui font bouchon

Le tracé sinueux du Rhuyff, avec deux coudes successifs, fait en sorte que cela crée un goulot, un entonnoir et un bouchon en cas de très grosses pluies. Déjà en 2016, le ruisseau avait débordé et envahi le complexe de logements sociaux du Vieux-Moulin. À la mi-juillet 2021, cela avait évidemment été encore plus catastrophique et le Rhuyff, avant d’ajouter ses torrents d’eau à ceux de la Vesdre, avait connu un effet de refoulement qui avait empiré les inondations dans cette zone.

À ciel ouvert dans le quartier du Vieux-Moulin

C’est donc pour limiter les dégâts en pareilles circonstances que le cours du Rhuyff sera réaménagé. Pour schématiser, explique l’échevin de l’Aménagement du territoire de Limbourg, Alain Schils (La Limbourgeoise), au lieu virer à gauche puis à droite en étant canalisé sous terre, le ruisseau ira tout droit pour se jeter dans la Vesdre, à la fin du méandre quasi à angle droit de la rivière. Après son passage sous la voirie qui monte vers Bilstain, le Rhuyff sera mis à ciel ouvert, ce qui lui permettra de prendre plus d’espace en cas de grosses précipitations.

Cela impliquera pour la Ville de Limbourg d’acheter des bâtiments qui se trouvent sur le futur tracé (un bloc de garages et des immeubles d’habitations), de les démolir et d’aménager aussi les abords du nouveau lit du ruisseau.