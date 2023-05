Il faut remonter au mois d’avril 2021. À ce moment, les travaux de réfection du bassin inférieur de la centrale hydroélectrique de Coo débutent après 50 ans de service. Mais à cette époque, il restait encore de nombreux poissons à sauver. Pour ce faire, ils ont été transférés dans un des bassins supérieurs de la centrale durant les travaux, prévus sur une période de deux ans.

Et ce vendredi 5 mai, il était l’heure pour ces carpes, gardons et autres petits brochets de retrouver leur habitat initial totalement rénové.

"Durant ces deux années, nous avons dû prendre bien soin des poissons, détaille Jean-Marc Schinckus, président des pêcheurs réunis de Trois-Ponts et de la Fédération Halieutique de l’Amblève. Car le bassin supérieur est formé de béton et n’a donc pas de vase. Ainsi, nous devions les nourrir en permanence. "

Mais force est de constater que les poissons ont bien survécu à ces deux années de transition. "Sur la centaine de carpes que nous avions transportés à l’époque, nous en avons retrouvé plus de 90, ce qui est un chiffre magnifique. D’autant plus que ces carpes, dont certaines ont plus de 25 ans, ont une très belle taille ou couleur."

En tout, c’est plus d’une tonne et demie de poissons qui a été transférée, vers le bassin inférieur cette fois, grâce à la petite vingtaine de personnes provenant des clubs de pêche locaux mais aussi du SPW, de la DNF ou encore d’Engie. "Il faut vraiment se féliciter de la bonne collaboration entre tous les services. Tout a bien fonctionné et il ne reste plus aucun poisson dans le bassin supérieur." Les poissons, recueillis à l’aide de filets et épuisettes, ont été transférés dans de grandes cuves posées à l’arrière de 4x4 et qui étaient composées d’eau oxygénée, ne gênant ainsi en aucun cas les poissons.

Désormais, c’est au pied de la centrale que ces carpes et autres brochets peuvent patauger paisiblement. "Elles ne vont avoir aucun mal à retrouver leur cadre de vie ni à devoir se nourrir à nouveau seules. Tout simplement car il y a pas mal de vase dans le lac inférieur. Enfin, quatre grandes frayères vont être installées d’ici la fin de l’année pour permettre aux poissons de se reproduire tout en suivant le niveau de l’eau."

Quant à la centrale hydroélectrique de Coo, les travaux ne sont pas terminés. "Nous allons désormais remplacer trois des six turbines de la centrale pour augmenter sa puissance, détaille Marc Locht, d’Engie. Et nous remplacerons également trois transformateurs. Avec pour but d’augmenter la production de la centrale au final de 90 mégawatts, soit une augmentation équivalente à la production de 40 éoliennes."