La saison du domaine de Wégimont commence avec, en effet, une toute nouvelle activité à faire en famille ou entre amis, un sport complètement différent des traditionnelles parties de foot ou de basket: c’est le footgolf champêtre, inspiré du minigolf, mais sans club pour taper dans la balle, et on remplace la taille et la texture de l’objet rond par une balle de foot. Cependant, le principe est le même qu’au minigolf: "On doit envoyer le ballon dans un trou. Ça se joue “dans la forêt”, entre les arbres. Ce sont des anneaux dans lesquels on doit envoyer la balle." Et les obstacles ? "Il y a tellement de souches, d’arbres, de pentes et de dénivelés que c’est naturellement compliqué. L’avantage, c’est qu’il n’y a pas besoin d’avoir un certain niveau pour jouer à ça. Il faut être un peu astucieux avec les pentes et les obstacles naturels pour atteindre le trou."

Une idée liégeoise

L’idée a été développée par un campeur de Wégimont. "C’est un Liégeois pure souche, on en a parlé, on s’est dit “pourquoi pas le lancer ici, sur le domaine ?” et c’est parti comme ça." Les installations ont été testées par l’équipe du domaine et approuvées. Cette année, c’est au tour du public de découvrir et d’en profiter.

Les autres changements qui ont été opérés, c’est la rénovation du revêtement du traditionnel parcours de minigolf. Une résine moderne a été posée sur le sol. "C’est beaucoup mieux pour le roulement de la balle, c’est plus agréable pour jouer." Le dernier lifting concerne les terrains de sport synthétiques de mini-foot, de handball et de basket-ball. C’est un nouveau marquage au sol que les visiteurs des premiers jours ont pu fouler.

Côté piscine, "elle est ouverte depuis le 1er mai et elle est chauffée à 26 °C. Souvent, les visiteurs pensent que la piscine n’ouvre qu’en juillet et en août, mais elle est ouverte tous les jours." À noter que le bassin est vidé et changé chaque année, une obligation qui incombe à toutes les piscines publiques.

Le domaine provincial de Wégimont a accueilli l’année dernière environ 70 000 visiteurs, "c’était la reprise après le Covid". Les tarifs n’ont pas changé, signale le directeur. "Il était important pour la province de Liège d’avoir un lieu qui reste accessible au plus grand nombre."

Tarifs et horaires des différentes activités à retrouver sur le site www.provincedeliege.be/wegimont