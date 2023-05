TC Verviers - 20 mois de prison pour un toxicomane qui a porté des coups à sa mère et ses sœurs

Le tribunal correctionnel de Verviers a rendu vendredi un jugement dans le cadre d'un dossier de violences intrafamiliales. Un habitant de Verviers, né en 1982, a été condamné à 20 mois de prison et une amende de 400 euros. Il a été reconnu coupable de deux scènes de coups, dont l'une est survenue en décembre dernier alors qu'il rendait visite à sa mère hospitalisée. La vieille dame venait de subir une intervention chirurgicale au niveau de la hanche, à la suite d'une chute. Le 8 décembre, le prévenu s'était rendu à l'hôpital, non pas pour rendre visite à sa mère comme il le prétendait mais plutôt pour venir lui soutirer de l'argent. "Je venais chercher 50 euros. Ma sœur qui était présente s'est interposée. On s'est disputé mais je ne l'ai pas frappée", assurait le quadragénaire malgré une attestation de coups déposée par la victime.