Wust fait indéniablement partie des géants de la construction en région verviétoise. Vous passez probablement régulièrement devant des chantiers entourés de barrières Heras, elles-mêmes ornées de bâches portant le nom et le logo de l’entreprise d’origine malmédienne, aujourd’hui installée dans le zoning des Plenesses, à Thimister-Clermont.

Et le moins que l’on puisse écrire, c’est que le nouveau site de Wust dispose d’infrastructures plutôt complètes. On y retrouve bien sûr les bureaux et le dépôt de l’entreprise, mais aussi un atelier de construction métallique et un autre de coffrage.

Bref, chez Wust, on fait de tout. Et au niveau des constructions, on fait également de tout. "On réalise aussi bien des écoles maternelles que des maisons de repos, sourit Olivier Grandjean, administrateur délégué de Wust. On accompagne les gens à tous les stades de leur vie."

Et c’est vrai que, sans le savoir, vous avez à coup sûr déjà mis les pieds dans un bâtiment construit par Wust. Vous voulez deux ou trois exemples ? Le centre commercial Belle-Île, c’est Wust. Les Lidl de Spa et Malmedy, c’est Wust. La gare des Guillemins, c’est en partie Wust. Les rénovations de l’opéra de Liège et de la piscine de Spa ( qui est d’ailleurs en cours), c’est aussi en partie Wust. Bref, Wust est partout.

L’entreprise a d’ailleurs récemment décidé de se montrer encore plus ambitieuse au niveau de ses projets. "Avant, le montant maximum de nos chantiers s’élevait à 15 ou 20 millions d’euros, poursuit Olivier Grandjean. Mais depuis environ deux ans et demi, on s’attaque à des chantiers de 50 millions d’euros, comme le projet AXS à Namur."

Cette décision de s’attaquer à des chantiers de grande ampleur n’est pas due à une espèce de folie des grandeurs, mais est au contraire bien réfléchie. "Sur des chantiers à cinq millions d’euros, il y aura peut-être 25 entrepreneurs qui vont remettre prix. Mais sur des tout gros chantiers, on retrouvera peut-être 10 soumissionnaires. Il y a nettement moins de concurrence sur les grands projets. Cette stratégie nous a d’ailleurs aidés à traverser les crises du Covid et des prix des matériaux."

On pourrait penser que le développement d’une telle stratégie a nécessité une refonte complète de l’organisation de l’entreprise, mais en fait, pas tant que ça. "On était déjà très bien organisé. On savait comment être efficace. On a donc simplement engagé des personnes qui avaient l’habitude de diriger des gros chantiers."

"Go West"

Mais dernièrement, Wust s’est aussi diversifié d’un point de vue géographique. "On était déjà présent à Liège, à Namur et au Luxembourg, notamment via notre filiale Cobelba. Et on vient d’ouvrir un nouveau siège à Cuesmes, dans le Hainaut." Encore une fois, il s’agit d’une décision mûrement réfléchie. "On s’est rendu compte que l’influence politique, qui se trouvait du côté de Liège il y a 20 ans, s’est déplacée vers le Hainaut. C’est là qu’on investit aujourd’hui." Et quand on regarde où habitent les présidents des deux plus gros partis francophones, difficile de lui donner tort.

Bref, Wust est dorénavant présent dans quasiment toute la Wallonie. Il ne reste plus que le Brabant wallon. "Peut-être qu’on y ouvrira un siège dans quelque temps", s’amuse Olivier Grandjean. Mais encore une fois pas question de grandir pour le plaisir de grandir. "On n’a pas l’intention de s’installer en Flandre ou à l’étranger. D’autres entreprises du groupe Besix (NDLR: dont Wust fait partie) y sont déjà présentes. Si on doit grandir, ce sera de manière raisonnée."