Dison : Il menace de l’éventrer

Christophe, 30 ans, un habitant de Dison, a écopé de 18 mois de prison avec sursis pour ce qui excède la durée de la détention préventive devant la cour d’appel de Liège pour avoir porté des coups, détenu arbitrairement, menacé et harcelé sa compagne. Il a même continué à la harceler alors qu’il avait été incarcéré ! Le 10 mai 2022, les enquêteurs ont été appelés à se rendre au domicile du couple formé par Christophe et une jeune femme. Cette dernière a expliqué aux policiers qu’elle avait été la victime de coups portés par son compagnon. Ce dernier lui a enserré violemment la mâchoire et l’a giflée. Elle a également confié qu’il l’enfermait régulièrement dans leur appartement.