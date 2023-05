La musique du monde était à l’honneur tout au long de ce samedi au centre de Verviers. Et pour cette septième édition du festival Libertad, l’affiche a fait la part belle à la multiculturalité. "Nous avons débuté la journée par une scène ouverte en collaboration avec la Maison des jeunes des Récollets avec des jeunes talents du rap vervietois qui ont pu venir sur scène, détaille l’échevin de l’Interculturalité et de l’Animation de la ville, Antoine Lukoki. Ensuite, on a ensuite voulu axer sur les différentes sonorités comme du punk soul avec le Hervien Aprile. C’était une première pour nous. On a voulu ramener une certaine sonorité à Libertad tout en montrant l’identité de notre Ville. On ne veut pas se fixer que sur le rap mais bien sûr la musique du monde. "

Avec notamment la tête d’affiche française Zaho, très appréciée du jeune public, qui a fait bouger le public Verviétois. "On a voulu axer aussi sur le féminisme. Par exemple, Zaho est la première tête d’affiche féminine que nous avons. Et il y a eu la présence des conférencières qui étaient inspirantes. Toutes ont porté ce festival."

"Un bilan réussi"

Le bilan est tout à fait positif pour cette septième édition du festival verviétois. "Le bilan est réussi. On a vu déjà ce vendredi une belle soirée avec 240 personnes qui ont participé à une conférence à l’Hôtel Verviers de quatre femmes engagées. Elles ont expliqué le racisme systémique. Et quand on voit le monde qui était présent tout au long de la journée, c’était top."

Enfin, l’échevin verviétois planche déjà sur l’édition prochaine. "Pour nous, Libertad est un festival qui a toute son importance. Même si nous planchons déjà sur l’édition 2024 de Libertad, nous allons d’abord tout faire pour maintenir Fiestacity à la fin du mois d’août car c’est aussi un festival très important pour Verviers."