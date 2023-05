Dès 10 heures, ceux-ci ont définitivement (et non sans émotion) quitté leur caserne respective. En cortège et avec leurs véhicules, ils ont ensuite défilé dans les rues de Battice, pour les pompiers batticiens, et dans les rues de Herve, pour les pompiers herviens. De nombreux citoyens en ont profité pour les applaudir, de la rue ou de leur fenêtre, et témoigner de leur soutien après des décennies à leurs côtés.

Et leurs collègues de Herve par la rue de Chesseroux. Ensemble, ils ont pénétré sur le site. ©EdA J.Wo.

Une foule encore plus dense les attendait devant la nouvelle caserne du Plateau, point de ralliement de cette parade. Escortés par la Clique de la Royale Garde Saint-Jean, les pompiers de Herve ont rejoint les lieux par la rue de Chesseroux tandis que les pompiers de Battice, eux, sont arrivés par la rue de Maestricht. Par groupe de six, les hommes du feu ont passé ensemble le portail, ouvert par Quentin Grégoire, commandant de la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau.4

Ne formant plus qu’une seule et même famille, c’est en haie d’honneur qu’ils ont accueilli le public. À l’intérieur de l’immense garage, les différents véhicules d’intervention ont été présentés et les quatre nouvelles équipes de pompiers ont été composées. Ils sont au total 76 à intégrer les lieux.

Des discours ont aussi été prononcés par le président de la zone de secours et bourgmestre de Welkenraedt Jean-Luc Nix, le commandant Quentin Grégoire, le bourgmestre de Herve Marc Drouguet ainsi que le ministre-président de la Fédération Wallonie-Bruxelles Pierre-Yves Jeholet. Tous ont tenu à saluer leur dévouement et leur professionnalisme.

Dans la foulée, le capitaine Fabian Quoidbach a passé le flambeau au lieutenant Olivier Lhoest. Celui-ci devient officier responsable. Les chefs de poste Kevin Feyen et Bertrand Liégeois ont remis, de la part de l’ensemble de la caserne, un cadeau à Fabian Quoidbach, avant de laisser place à un verre de l’amitié.

Les pompiers invitent désormais la population à venir découvrir le site lors de leurs portes ouvertes le dimanche 28 mai 2023.

Le capitaine Fabian Quoidbach (à droite) a passé le relais à Olivier Lhoest, qui devient officier responsable du poste. ©EdA J.Wo.

Plusieurs actions symboliques

Cette inauguration a été émaillée de nombreux gestes symboliques destinés à marquer la fusion des casernes de Herve et de Battice. Avant d’entrer dans le poste du Plateau, les deux drapeaux des amicales ont été installés devant la grille. Le nouveau drapeau de l’amicale du Plateau a, lui, été dévoilé à l’intérieur. Les étiquettes des véhicules ont également été remplacées par une nouvelle indiquant clairement le mot "Plateau". Enfin, un écusson, à l’image du nouveau logo (comprenant un taureau) a été remis à chaque pompier.