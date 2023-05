Depuis l’année dernière, un parcours des pierrots a vu le jour dans la cité thermale. Et depuis ce mercredi, un nouvel exemplaire a rejoint les dix autres pierrots spadois. Situé sur la place Pierre-le-Grand, juste en face du pouhon du même nom, ce pierrot a été réalisé par les élèves du domaine d’arts plastiques de l’académie René Defossez. "C’est une œuvre collective qui est réalisée sur le principe du cadavre exquis, détaille Nicolas Haesbroeck, le directeur de l’académie. Il y a énormément de détails qui ont été réalisés dessus et ceux-ci sont en rapport avec les différentes disciplines qui sont dispensées à l’académie notamment. Mais aussi, si on regarde bien, il y a des lieux emblématiques de Spa. On peut y voir la pyramide, le pouhon, le Waux-Hall, la tour de Berinzenne,… Quand vous passez devant, il ne faut pas hésiter à la voir en détail car ce pierrot mérite le détour. Je remercie les élèves d’avoir participé au projet."

Un nouveau pierrot verra encore le jour l’an prochain

Du côté de la ville de Spa, on se félicite de ce parcours des pierrots qui fonctionne bien depuis le début. "On avait envie de faire rentrer l’art contemporain dans la ville et on est heureux de voir le succès que ce parcours rencontre depuis son lancement, continue la bourgmestre Sophie Delettre. Et on est particulièrement heureux cette année d’avoir cette œuvre collective spadoise."

Désormais, le public peut donc contempler par moins de onze pierrots disséminés aux quatre coins de la ville, allant du pouhon Pierre-le-Grand à l’avenue Reine Astrid en passant par la place Verte ou la rue du Dr Henri Schaltin.

Enfin, ce parcours des pierrots va encore évoluer par la suite. "L’an prochain, il y aura encore un nouveau pierrot" avoue déjà la bourgmestre. Avec la volonté d’ajouter chaque année un pierrot, véritable emblème de la ville thermale.