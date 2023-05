Ladite adhésion coûte 30 € par an et permet aux membres (et leurs familles) d’y faire le plein de produits locaux, et bio pour la grande majorité. L’épicerie Henry, telle une supérette de quartier, propose aux Pepins qui le souhaitent un accès aux produits du magasin : en échange, les membres adhérents, s'engagent à consacrer du temps (3h/mois) au bon fonctionnement du magasin (tenir le magasin, réassortir les rayons, réceptionner les commandes, …). De la sorte, comme la majorité des tâches sont assurées par les membres, cela permet de construire une dynamique participative, de réduire les coûts de fonctionnement et, par ricochet, le coût des produits.

Prix différenciés

Le coût des produits est établi sur le principe de la solidarité́. Des prix différenciés sont appliqués pour permettre à chacun de venir faire ses achats et de payer selon ses revenus. En résuḿé, l’épicerie Henry est un projet novateur mis sur pied par la Croix-Rouge pour les citoyens de Pepinster, dont on sait qu’ils ont été durement touchés par les inondations de 2021. L’objectif est qu’ils puissent s’investir tout en faisant vivre et évoluer le projet !

Chaque membre est également co-décisionnaire du magasin : il participe à la prise de décision de l’organisation et des orientations de l’épicerie. Des assemblées générales rassemblant tous les membres se tiendront régulièrement.

L’épicerie est ouverte les jeudis et vendredis de 13h30 à 18h30 et le samedi de 10 à 13 heures.