Le projet consiste à planter un arbre fruitier pour chaque nouveau-né de la commune spadoise. "Concrètement, chaque parent pourra choisir de planter un pommier, un poirier, un prunier ou encore un cerisier !" Ce n’est pas exclu que le type d’arbres change en fonction des années, complète l’échevin.

À travers cette initiative, il cherche à casser "cette idée préconçue qu’à Spa, on se fout un peu de l’environnement. Parfois, j’ai l’impression de lire entre lignes que je me lève le matin avec une hache et que je choisis un arbre au hasard pour le couper ! Mon objectif est de prouver l’inverse et de planter le plus d’arbres possible et de prendre mon rôle d’échevin de l’Environnement à cœur".

L’idée n’est pas neuve, confie-t-il, le projet est déjà en place dans d’autres communes, comme à Neupré. C’est d’ailleurs grâce aux discussions avec Mathieu Bihet, échevin à Neupré, que Gilles Bruck l’a proposé dans sa commune.

70 naissances par an

À Spa, la moyenne du nombre de naissances varie entre 70 et 80 par an.

La première étape du projet était de trouver un terrain assez large pour accueillir autant d’arbres, à terme. "La première année, l’idée est d’abord de connaître le nombre de parents preneurs de l’initiative. Les autres années, ce sera d’encourager les parents à participer, pour augmenter le nombre d’arbres jusqu’à espérer atteindre 100% de participation".

Le terrain qui accueillera les futurs plants est situé près de la rue Victor Renson.

Cette année, ce sont les nouveau-nés de l’année 2022 qui seront concernés pour la plantation, qui débutera en novembre. Un courrier a déjà été envoyé aux nouveaux parents.

La possibilité d’accompagner l’arbre choisi d’une plaque avec le prénom et la date de naissance de l´enfant sera proposée. "C’est plutôt symbolique, c’est pour que l’enfant puisse trouver “son” arbre.".

Si des parents ne souhaitent pas que le nom et la date de naissance de leur progéniture apparaissent,

"on est ouverts. On préfère être un petit peu ambitieux dans l’offre et revoir ça à la baisse au besoin plutôt que l’inverse. C’est une première approche didactique entre les enfants, la nature et l’environnement".