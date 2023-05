Pour rappel, en juillet 2020 et en collaboration avec la Province de Liège, Verviers installait une première borne située rue des Carmes. L’objectif était d’augmenter les infrastructures de recharge disponibles sur le territoire verviétois, en complétant le réseau de bornes privées déjà présentes et en préparant la transition du secteur des transports vers la mobilité électrique.

À la suite de cette période gratuite ayant permis de lancer la dynamique, au vu de l’augmentation de l’utilisation de ces bornes, du coût de l’électricité et de la durée de certaines charges, mais aussi dans un souci d’équité, la Ville de Verviers se voit contrainte de rendre les bornes payantes.

La première borne payante de rechargement pour véhicules électriques qui sera mise à disposition des usagers est celle située rue des Carmes.

Toujours en partenariat avec la Province de Liège, de nouvelles bornes sont en cours d’installation rue Xhavée, dans le parking de la piscine, et Pont de Sommeleville, dans le parking de l’administration communale. Dès leur mise en fonction, elles seront également payantes.

Tarif adapté trimestriellement

Le réseau sera complété au fur et à mesure des projets et des possibilités. Le montant de la redevance est actuellement fixé à 0,6050 €/kWh. Ce tarif sera adapté trimestriellement en fonction de la fluctuation du prix de l’électricité.

La redevance sera perçue soit via une application de prépaiement sur smartphone et l’utilisation d’un QR Code, soit avec un badge “Plugsurfing”. Dans ce second cas, l’utilisateur devra s’inscrire sur le site “www.plugsurfing.com” et commander à ses frais un badge qui lui permettra d’accéder à ces bornes. Les paiements seront ensuite effectués via carte de crédit ou virement bancaire SEPA.

Il est important de rappeler que les places sont exclusivement réservées aux véhicules électriques en chargement. Les véhicules non autorisés (essence, diesel, LPG, CNG, …) qui stationneraient à cet endroit seront en infraction et donc passibles d’amendes.

Rappelons encore que l’objectif de la mise à disposition de ces bornes électriques est bien d’apporter un service utile aux citoyens tout en densifiant le réseau afin d’accroître une mobilité qui se doit d’être de plus en plus verte.