Paul-José Mpoku (ex-Standard) songe à lancer son académie de football à Rechain (Verviers)

Mais pourquoi Rechain ? La récente fusion des clubs de Rechain et Lambermont pour la saison prochaine, actée voici quelques mois, "libère" les infrastructures du Domaine des Tourelles. Pour rappel, c’est sur le site de Lambermont que seront regroupées les activités des deux clubs, lesquels fonctionnent déjà en association au niveau des jeunes. À Rechain, le terrain A, la buvette et les vestiaires sont la propriété de la Ville de Verviers. Selon nos informations, la Ville est disposée à mettre à disposition ces parties de terrain pour mener à bien un projet foot. Quant aux autres terrains et le parking, ils appartiennent au club rechaintois et pourraient être vendus. Et c’est là qu’interviendrait Paul-José Mpoku, qui ne souhaite pas s’exprimer sur le sujet. Mais les premiers contacts entre le footballeur et le président rechaintois Bruno Grignard remontent avant l’accord de fusion entre les deux clubs. Deux dossiers indirectement liés, vous l’aurez compris…

Mpoku est notamment passé par le Standard de Liège.

Détecter les jeunes talents

Si plusieurs idées de projet germent dans son esprit, une revient particulièrement et circule dans les buvettes de foot, autour des terrains de foot de la région et c’est davantage qu’une simple rumeur: la création d’une Académie de football qui porterait son nom, à Rechain donc. Avec, en toile de fond, la détection de jeunes talents de la région. Pour rappel, le joueur est lié à l’agence de management sportif PMK Company et avoir un œil sur les jeunes promesses régionales aurait évidemment un intérêt. Sans oublier le rôle social que pourrait jouer une telle académie sur le site rechaintois et qui tient évidemment beaucoup à cœur du footballeur pro.

Mais, répétons-le, ce n’est qu’un projet et rien n’est finalisé. Toutefois, il nous revient à bonne source qu’un accord financier a été trouvé entre les deux parties sur l’achat des terrains. Ce qui est un bon début pour le devenir du site, mais qui n’offre à ce stade aucune garantie sur la future affectation du Domaine des Tourelles, quel que soit le projet. Mais il nous revient que le président rechaintois, les voisins et la Ville verraient d’un bon œil qu’on continue à jouer football sur le site, ou du moins à pratiquer du sport.