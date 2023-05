Incendie dans les Hautes Fagnes: 170 ha partis en fumée, l'hélicoptère de la police en renfort (photos & vidéo)

Moins d’effectifs étaient requis par rapport aux 140 hommes du feu en intervention la nuit, la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau avaient également envoyé deux citernes lundi. De fait, les flammes étaient difficilement accessibles, et c’est grâce à l’hélicoptère de la police fédérale, entré en action dans la matinée, que les pompiers tentent d’éteindre le foyer. «Le feu a perdu de puissance cette nuit. Nous avons même réduit notre capacité en citerne, nous avons une capacité en eau jusqu’à 60 000 litres à l’heure! Ce dont les pompiers ont besoin maintenant, c’est que l’hélicoptère puisse travailler correctement!»

Environ 170 hectares sont partis en fumée actuellement, les dégâts sont bien limités pour René Dhamen du cantonnement d’Elsenborn du DNF : «Contrairement à l’incendie de 2011, où l’on devait intervenir pour éviter que le feu n’aille vers des tourbières hautes actives et où le sol était sec. Ici, le sous-sol est humide et les habitats les plus précieux dans cette zone-là sont trempés. C’est vraiment la végétation superficielle qui brûle. C’est une mauvaise période évidemment puisqu’il y a des oiseaux qui nichent actuellement, mais l’objectif était de le circonscrire à ces 200 ha et cela a très bien fonctionné!»

Cela n’enlève rien au triste constat formulé une fois de plus : une négligence humaine peut avoir de lourdes conséquences.

Incendie Hautes Fagnes mai 2023

Un petit feu qui semble éteint peut vite reprendre avec le soleil et le vent

Les services de secours et le DNF appellent une fois de plus à la prudence : camper illégalement est dangereux.

Pour René Dahmen, du Département nature et forêt, l’origine de l’incendie est humaine: «Il y a deux origines en général pour un feu en Fagnes. L’orage avec la foudre, et ça, on n’a pas eu hier… et le reste, ce sont des imprudences humaines! Le feu a pris près d’un sentier de promenade très fréquenté…» Il n’est pas rare que les agents retrouvent des traces de campings sauvages, avec de petits feux. «Ils mettent des petites pierres autour en pensant que c’est sécurisé. Puis le matin, ils partent et quelques heures plus tard avec le soleil et le vent ce petit feu qui semblait éteint se remet en activité. C’est vraiment dangereux, les gens ne se rendent pas compte.»

Ce mardi, la Fagne entre Ternell et Mützenich est ainsi interdite d’accès : les drapeaux rouges sont hissés pour avertir les promeneurs. Et même si une grande partie des chemins fagnards sont encore accessibles, la ville d’Eupen demandait à tous les randonneurs et promeneurs d’éviter largement la zone «afin de ne pas gêner inutilement les opérations d’extinction et de ne pas se mettre eux-mêmes en danger!»

1000 litres d’eau toutes les 3 minutes

L’intervention d’un hélicoptère est précieuse pour appuyer l’intervention des pompiers dans les zones difficiles d’accès. Deux pompiers ont été blessés et souffrent de petites foulures «rien que d’avoir dû se déplacer sur des terrains compliqués.»

Mais il a fallu donc attendre qu’il fasse jour et qu’un bassin soit monté à proximité par la protection civile pour pouvoir y recourir. «Il y a un temps de préparation pour faire venir l’hélicoptère. On avait espéré dans un premier temps qu’il puisse prendre l’eau au barrage d’Eupen, mais le temps de vol était trop long pour pouvoir l’utiliser correctement. Donc la protection civile a monté un bassin et il faut le remplir au fur et à mesure», expliquait le commandant des pompiers.

Là encore, la question de l’eau est cruciale : l’hélicoptère à une capacité de 1000 litres et il fait son turnover en 3 minutes seulement! De quoi donner une idée des quantités nécessaires tout au long de la journée.