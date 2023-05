Première édition du festival Chic-Chac à Verviers: une réussite (vidéo)

Des artistes locaux ?

Pas seulement mais la majorité le sont. Le but du CRC "est de professionnaliser les artistes et les créateurs locaux donc on voulait que la programmation soit avec des créateurs de la région. On a Samy le magicien de Verviers, Laurent le bulliste de Verviers aussi, on a la compagnie Rubis Cube de Soiron ou encore l’échassier de Verviers. L’objectif était d’avoir un mixte entre les artistes émergents et des artistes confirmés". Tout comme la scénographie qui a été réalisée avec des créateurs de l’arrondissement verviétois. "On souhaite donner de la visibilité à tous types de créateurs dans des domaines différents."

Dès la première édition, le festival se veut respectueux de l’environnement. "On a installé des toilettes sèches, on a fait attention aux emballages dans les stands de nourriture, la scénographie est de récup…" Toute la scénographie qui englobe le festival a été réalisée avec des matériaux de récupération dans cet esprit d’upcycling et il sera réutilisé par la suite assure Claire Hennen . "On a la volonté de sensibiliser les gens"

Une première édition des arts de rue qui se clôture avec un succès garanti, plus de 1000 personnes ont participé, estiment les organisateurs.