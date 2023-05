Ce mercredi à 11h, le Gouverneur de la Province de Liège, Hervé Jamar a réuni le Comité de Coordination provincial afin de faire le point sur la situation à Eupen.

Malgré un vent modéré de Nord-Est qui souffle parfois en rafales, aucun front de flamme n’a repris et les quelques foyers qui persistent sont en cours d’extinction. Compte tenu de la nature du sol, la démarche de noyage prendra encore plusieurs heures et nécessite d’importants moyens au sol.

Les Zones de Secours 4 et 5 sont en renfort de la Zone de Secours 6 et restent soutenus par des pompiers allemands. La Protection civile, la Police fédérale et locale et le Département Nature et Forêt sont toujours sur le terrain.

Flore et faune

Il est également à remarquer que les pompiers des Zones de Secours 4, 5 et 6 ont récemment bénéficié d’une formation spécifique feux de forêts et chacune des zones impliquées dispose d’un officier référent. Un officier pompier conseiller technique Feux de Forêts et Espaces Naturels est venu renforcer les opérations.

En outre, les deux hélicoptères qui demeurent en stand-by aux Pays-Bas et en Allemagne n’ont jusqu’à présent pas dû être sollicités.

La phase provinciale est maintenue tant que la vigilance reste de mise.

Du côté de la Région wallonne, on estime, dans un premier bilan, que ce sinistre ne devrait pas être catastrophique pour la flore, l'incendie évoluant en surface. Pour la faune, les dégâts pourraient être plus importants mais ils feront l'objet d'une évaluation dans les prochains jours.

Les autorités ont, une nouvelle fois, rappelé l'importance de respecter les interdictions de balades dans les zones à risques.