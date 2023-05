Inondations de juillet 2021: où en sont les dossiers transmis au Fonds des calamités ?

On sait que la Région wallonne a commencé à négocier avec le secteur des assurances au lendemain de la catastrophe pour permettre d’indemniser les sinistrés au-delà du plafond fixé par la loi en cas de catastrophe naturelle.

" Après une ultime négociation avec les assureurs, la Région aura payé un total de 1,030 milliard, ce qui représente quelques 50% du montant total des sinistres. Les assurances prennent à leur charge la différence, pour solde de tout compte", résume Elio Di Rupo ce mercredi matin à la tribune du Parlement wallon, dans le cadre de son discours sur l’état de la Wallonie (sur lequel nous reviendrons par ailleurs).

"S ans l’intervention de la Région, les assurances n’auraient indemnisé que très partiellement les victimes des dramatiques inondations de juillet 2021", aime-t-il rappeler, notamment en réponse à l’opposition PTB. Qui de son côté ne se lasse pas de transformer l’intervention wallonne en "cadeau" aux assurances.

Voilà pour les ménages qui étaient couverts par les assurances. Les autres familles sinistrées pouvaient quant à elles se tourner vers le Fonds des calamités aux personnes non assurées.

Sur 7 810 demandes introduites auprès du Fonds des calamités, 6 550 ont fait l’objet d’une décision (positive pour 4 243 situations). "Le service des calamités est en attente de compléments d’informations de la part des demandeurs pour 711 dossiers. 550 dossiers restent en cours d’instruction ou d’expertise", développe le ministre-président wallon.

Sortir de l’urgence

Par ailleurs, la Région s’est aussi concentrée le long terme, avec une reconstruction non plus urgente mais "résiliente" et durable, comme l’indique le chef de l’exécutif wallon. Il s’agit de prévenir d’éventuelles nouvelles inondations. "Les études sont en cours. Certaines se terminent et des premiers projets peuvent être lancés. Une liste de 46 interventions prioritaires a été décidée par le gouvernement wallon pour un montant d’à peu près 15 millions d’euros."

Il évoque aussi les 40 millions dégagés dans le cadre du Master Plan de la Vallée de la Vesdre, pour permettre aux pouvoirs locaux de créer des logements d’utilité publique là où la fureur de l’eau a frappé le plus brutalement.