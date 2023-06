D'énormes embarras de circulation suite à la fermeture de l’autoroute E42 à Verviers en direction de Battice

Tout ceci engendre des modifications des conditions de circulation à cet endroit. Concrètement, les usagers de l’autoroute sont déviés via la rue des Étangs et la rue d’Ensival via le rond-point Amiral Brasseur-Kermadec pour rejoindre l’entrée d’autoroute à Ensival.

Malheureusement, il faut prendre son mal en patience. Ce samedi matin, on a recensé pas moins de 1h15 minimum de bouchons pour rejoindre Ensival. Toutes les routes secondaires rejoignant l'entrée d'autoroute d'Ensival, dans le centre de Verviers, sont saturées. N'hésitez pas, si possible, de postposer votre voyage sur cette portion d'autoroute ou de prendre un itinéraire bien plus long via la E25 ou la E40 si vous devez rejoindre Liège.

La Protection Civile est en route amener de l’eau potable qui sera distribuée par les pompiers de la Zone VHP aux automobilistes.

"Nous vous demandons d’éviter absolument le secteur et de respecter le couloir de sécurité permettant aux véhicules de secours de passer pour les interventions et distribuer l’eau aux automobilistes" détaillent les pompiers.