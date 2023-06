TC Verviers - Deux ans de prison pour un homme qui s'était jeté dans la Vesdre pour échapper à la police

Une fois sorti de l'eau, l'homme s'était déculotté et avait montré son sexe aux policiers. Remis en liberté sous conditions en septembre, de nouveaux faits similaires ont été commis le 25 novembre.

Pour défendre son client, l'avocat de la défense était revenu sur l'enfance difficile du jeune homme originaire de Rwanda et qui est arrivé en Belgique à quatre ans: "Il a assisté au meurtre de ses parents et a appris, à 22 ans, qu'il avait encore de la famille dans son pays d'origine. Cette information l'a bouleversé. Il est tombé dans la drogue et l'alcool. Il a rompu les liens avec sa famille adoptive, a perdu son travail, a rompu avec sa compagne et s'est retrouvé à la rue", a détaillé l'avocat, qui réclamait un sursis avec des conditions probatoires strictes.