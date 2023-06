Jalhay : Il viole l’adolescente dans une caravane

Sébastien, 43 ans, a écopé de deux ans de prison avec sursis probatoire d’une durée de 5 ans devant la cour d’appel de Liège pour avoir commis des atteintes à l’intégrité sexuelle et des viols sur une mineure âgée de 14 ans au moment des abus. Les faits ont été commis à Jalhay entre le 10 juillet et le 10 août 2018. À l’époque, Sébastien âgé de 38 ans s’est retrouvé dans les difficultés après avoir provoqué un accident de la route qui a coûté la vie à une personne et avoir commis un délit de fuite. Il avait en effet percuté des personnes qui se rendaient à la messe. L’homme qui avait consommé de l’alcool a commis un délit de fuite. À cette époque, il a été hébergé chez une connaissance.