Élections 2024 en région verviétoise : quel positionnement pour Les Engagés (ex-cdH)?

Oui, car il était temps qu’on se redéfinisse. On sentait bien que le cdH n’était plus très bien identifié sur la carte politique. Mais il est vrai que quand le PSC est devenu le cdH, c’était une évolution interne et ça a effectivement été vite assimilé dans l’opinion publique. Par contre, ici, avec Les Engagés, c’est un peu plus difficile. Mais il faut savoir qu’on n’a pas juste voulu faire un ravalement de façade, on a eu cette volonté de repenser comment faire de la politique. J’ai participé à plusieurs activités de « Il fera beau demain » (NDLR : nom du processus de refondation du cdH lancé début 2020) et c’était vraiment enrichissant. Je me suis senti rajeunir de plusieurs années en participant à ces travaux. D’autant qu’on le faisait en dehors des activités quotidiennes du parti, ça permettait d’avoir du recul.

Avec ce nouveau mouvement, il y a eu une rupture donc, niveau notoriété, c’est un peu plus compliqué à faire passer. Le fait aussi que ce ne soit pas un logo ou un acronyme mais que ce soit un nom commun – sauf que nous ne sommes pas communs (rires) –, il a fallu que ça soit assimilé dans l’opinion publique. Je trouve que oui, c’est une très belle opération car ce n’était pas simplement réfléchir en vase clos, il y a eu des échanges très profonds sur la doctrine. On ne veut rien renier mais le rattachement à la tradition de cette vie judéo-chrétienne n’apparaît plus explicitement dans les statuts.

Comme vous l’indiquez, vous avez participé au lancement de la refonte du parti, pourquoi?

À un moment donné, en politique, il y a un réalisme qui est là et dont il faut tenir compte. L’effritement du cdH était indéniable. Celui qui le conteste n’a pas une bonne vision des choses. L’effritement était lent, progressif et il fallait vraiment donner un coup de fouet et avoir une vraie rupture pour dire « Voilà, on reconstruit ». Mais c’est vrai que les échéances à venir font que c’est quitte ou double, ça passe ou ça casse. Et la configuration de 2024 où les élections législatives, régionales et européennes viennent avant les communales fera que le test sera très important pour nous.

C’était une nécessité pour l’évolution du désormais ex-cdH que cette refonte, notamment après les résultats décevants des scrutins de 2018 et 2019?

Tout à fait. Les simplismes en politique, on les connaît, la gauche, la droite, les socialistes, les libéraux. Aujourd’hui, la politique, c’est plus compliqué que ça. Sans être nostalgique, je me souviens de l’époque de Gérard Deprez (NDLR : président du PSC de 1981 à 1996) qui a été, avant Maxime Prévot, un des plus grands présidents de notre parti. C’était un vrai visionnaire. Au PSC à l’époque, il y avait toute l’aile droite du Cepic (NDLR : le Centre politique des indépendants et cadres chrétiens, qui sera dissous par Gérard Deprez en 1982) et la démocratie chrétienne tout aussi puissante, structurée et idéologique. Au sein même du PSC, on avait ce débat interne qui faisait dire à Gérard Deprez que l’avenir, c’était d’avoir une grande famille de centre droit (NDLR : il quittera le PSC et fondera, en 1998, le MCC, le Mouvement des citoyens pour le changement, une composante du MR. Il en sera président jusqu’en 2020).

Aujourd’hui, Maxime Prévot – et nous avons vraiment beaucoup de chance d’avoir un président comme lui – incarne ce profil d’homme politique dont nous avons besoin. Je ne suis pas nostalgique mais il faut reconnaître que la stature de nos hommes d’État n’est plus vraiment la même que celle d’il y a 10 ou 20 ans et ce n’est pas lié à des opinions ou des familles politiques. Quand je vois aujourd’hui que dans l’arrondissement de Verviers, sur 20 bourgmestres sortants, à peine la moitié a décidé de se représenter aux prochaines élections communales, ça me pose question sur la dureté du monde politique et sur la difficulté de faire de la politique aujourd’hui. Je suis admiratif devant celles et ceux qui sont disposés à mouiller le maillot, à défendre des idées et des valeurs. Donc, oui, cette refondation était nécessaire car aujourd’hui les simplismes ne représentent pas la réalité des choses. Il nous fallait repenser notre philosophie et rappeler nos valeurs de loyauté, de confiance, d’intégrité, d’honnêteté. Ce sont des valeurs universelles et essentielles.

PSC, cdH et aujourd’hui Les Engagés, vous n’avez pas peur que le citoyen, à un an d’une série de scrutins, ne s’y retrouve plus avec vous?

C’est le pari. Il faut qu’on se pose la question, oui, mais cette rupture, qui en est vraiment une, permet aussi un enthousiasme mobilisateur plus fort que simplement un changement de nom ou un ravalement de façade. Je suis préoccupé mais aussi très confiant et optimiste parce que je crois vraiment en notre projet et quand je vois les hommes et les femmes prêts à nous rejoindre, c’est positif. J’ai été PSC, cdH, et je suis aujourd’hui chez Les Engagés et engagé plus que jamais (rires). Ce qui m’a toujours motivé en politique, au quotidien, c’est de rendre les choses possibles, de faire en sorte que des projets soutenus, portés par des femmes et des hommes puissent aboutir.

"Ce qui m’a toujours motivé en politique, au quotidien, c’est de rendre les choses possibles, de faire en sorte que des projets soutenus, portés par des femmes et des hommes puissent aboutir." ©EdA Philippe Labeye

Il y a trois semaines, dans nos « Rencontres du samedi », le politologue de l’ULiège Geoffrey Grandjean affirmait que le parti politique avait encore une force et qu’il serait difficile de s’en débarrasser. Avec Les Engagés, vous avez fait le choix d’abandonner le mot « parti politique » pour le terme « mouvement positif et participatif ». Ça ne va pas vous déforcer et vous mettre sur le même pied que des listes citoyennes peu connues?

Je ne crois pas. Le vocabulaire a son importance et tous les mots ont une justification. Par rapport à l’article de Monsieur Grandjean que j’ai lu attentivement, c’est vrai, et heureusement, que les partis ont encore une importance, mais ce qui importe aujourd’hui, c’est d’avoir des femmes et des hommes politiques responsables, rigoureux, intègres qui soient disposés à prendre des responsabilités pour l’intérêt général. Le faire au travers d’un parti ou d’un mouvement positif, ce n’est pas là que la différence se joue. Quand il le dit par rapport aux Engagés, il considère effectivement que nous sommes un des acteurs de la vie politique et que nous avons notre place.

Changement de nom, de catégorisation, de couleur. Ça ne fait pas trop de changements?

Ce qui importe, c’est la cohérence. Toute cette opération n’a pas été faite pour jeter de la poudre aux yeux, pour bluffer ou faire le buzz. Les couleurs, elles évoluent, comme il y a quatre saisons. Ce n’est pas trop de changements du moment où tout se tient et est cohérent. C’est l’ensemble qu’il faut regarder et pas la juxtaposition de modifications intervenues.

Campagnes 2024: quels meneurs Engagés pour l’arrondissement de Verviers?

Par rapport à votre nouvelle identité, est-ce qu’un des enjeux de vos campagnes de 2024 sera justement de la faire connaître?

Tout à fait, dire le contraire serait faire preuve de naïveté. Au-delà de la réalité quotidienne, il faut vraiment être attentif à ce qui se passe chaque jour. Quand on voit comment le monde évolue, comment les rapports sociaux évoluent… Je me souviens, et ce n’est de nouveau pas de la nostalgie, que pour les campagnes avant, il y avait des meetings électoraux. Quand un candidat allait dans un meeting, il avait une part de stress parce qu’il y avait un vrai enjeu, parce que les citoyens, même s’ils étaient par nature favorables aux idées qu’on défendait, venaient pour poser de vraies questions et ils attendaient de vraies réponses. Ces meetings électoraux ont disparu faute de combattants et on les a fait évoluer vers la distribution de tracts sur les marchés publics. Le fait de donner un tract, peut-être commenter un point ou répondre à une sollicitation de celui qui le reçoit, est au moins un échange humain mais c’est un peu court par rapport à des enjeux qui touchent la vie sociétale dans son ensemble.

Quelles sont les valeurs principales que votre mouvement va mettre en avant durant les campagnes?

Le programme n’a pas encore été arrêté, il y aura des slogans mais je ne vais pas préjuger de ce que la rue du Commerce va faire. Ce qui compte, c’est tout ce qui touche à la vie des gens, que ce soit en matière de santé, d’enseignement, de droit, de justice. Je crois vraiment que c’est remettre les citoyens au centre des préoccupations qui est important. C’est vrai que les choix économiques ont leur importance, comme la politique fiscale, mais, aujourd’hui, je me rends compte que par rapport à tout ça, les solutions soi-disant générales n’ont plus de sens. Les situations sont devenues tellement spécifiques, particulières, qu’à la limite, il faut des solutions adaptées à chacune des situations. Par contre, quand on évoque les problèmes de société aujourd’hui, on en revient toujours au même constat : au départ, c’est un problème d’éducation. L’éducation doit revenir au centre des débats et au centre de nos préoccupations. Le monde enseignant, c’est comme le monde infirmier, il faut se lever tous les jours à 8 heures pour l’applaudir. Ce que les enseignants font est tout simplement indispensable or ils sont de moins en moins respectés et, en plus, les familles abandonnent leurs responsabilités et les leur confient.

"Quand on évoque les problèmes de société aujourd’hui, on en revient toujours au même constat : au départ, c’est un problème d’éducation." ©EdA Philippe Labeye

Comment Les Engagés comptent-ils se démarquer des autres formations politiques?

Les discours, c’est important, on n’exprime pas les valeurs de la même façon que d’autres. La crédibilité du discours va probablement être primordiale pour faire passer les messages. Pour moi, il y a une autre condition essentielle, c’est le comportement. C’est par l’exemple qu’on pourra convaincre et restaurer une confiance qui a disparu.

Vous parlez du mot «confiance». Tenter de regagner celle du citoyen, ce sera aussi un enjeu important?

Il sera essentiel, capital. Aujourd’hui, on est dans une surinformation, dans une immédiateté qui fait que les points de repère deviennent de plus en plus ténus, flous. Si demain on veut reconstruire quelque chose avec plus de solidarité, plus d’éducation, plus de santé, si on ne recrée pas un climat de confiance, ça va être compliqué.

Quels sont les visages marquants que vous mettrez sur le devant de la scène sur l’arrondissement de Verviers?

Nous avons d’abord Marie-Martine Schyns, qui est notre seule parlementaire au niveau de la Région et de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ensuite, nous avons notre nouveau président provincial, Jean-Paul Bastin. Il s’est affirmé comme un excellent bourgmestre pour la Ville de Malmedy. Aujourd’hui, à Malmedy, les choses menées par Jean-Paul méritent de continuer mais cela peut aussi faire penser que Jean-Paul pourrait remplir d’autres missions. À un moment donné, en politique, il faut évoluer aussi. Si on a été bon dans une fonction, il faut sans doute aller partager son expertise dans une autre fonction. Faisons-en sorte de multiplier les expériences et ainsi assurer la transmission. Transmettre n’est pas se déforcer, pas du tout. L’objectif, c’est le partage de l’expérience pour faire évoluer les choses, sinon, ça n’a pas de sens.

Je vous ai donné deux noms mais on aura beaucoup d’autres candidats, rassurez-vous (rires). Mais on a encore le temps de les dévoiler.

À Verviers, une liste commune avec le cartel pour Les Engagés?

Une idée, déjà, de votre positionnement pour les élections communales à Verviers? Vous présenterez-vous sur une liste des Engagés ou sur une liste commune du cartel, avec le MR et Nouveau Verviers?

La réalité des Engagés à Verviers fait, qu’on le veuille ou non, que nous étions dans une situation de crise et de désunion. C’est un fait, je ne vais pas m’étendre dessus mais c’était une réalité.

Depuis quelques mois, il y a une nouvelle présidente de la section locale de Verviers (NDLR : Martine Frenay) et je crois que l’objectif prioritaire, c’est l’unité de la section. Ce que veut Martine, c’est parvenir à ce que Les Engagés soient unis à Verviers. Les premières réunions sont positives et elle remet en place une nouvelle façon de travailler. Elle a aussi pour second objectif que Les Engagés soient visibles. Le 12 juin, la section locale organise une activité citoyenne et, pour inviter les gens, elle ne fait pas que mettre les invitations dans les boîtes, elle sonne aux portes et invite personnellement. C’est une vraie démarche citoyenne. On était cdH, nous sommes aujourd’hui Les Engagés, il faut que dans l’opinion publique, nous soyons une force politique reconnue. Troisièmement, la présidente est en train de recruter. Ce n’est pas à moi de donner des noms, ce sera fait prochainement, mais ce sont des personnes qui présagent de très bonnes choses. Cette volonté d’être unis, d’être reconnus comme acteurs et de recruter fait qu’aujourd’hui, il est trop tôt pour répondre à la question. Il n’y a aucune décision prise et l’important pour Les Engagés, c’est de pouvoir aller à la négociation forts et reconnus.

"La réalité des Engagés à Verviers fait, qu’on le veuille ou non, que nous étions dans une situation de crise et de désunion." ©EdA Philippe Labeye

Vous préparez donc une soirée citoyenne baptisée « Laissez parler vos petits papiers », le 12 juin, au théâtre du Peigné. D’aucuns jasent au sein du cartel. C’est le signe que vous allez faire bande à part?

Ce n’est vraiment pas l’objectif. C’est quand même indispensable que Les Engagés, sur Verviers, aient une notoriété crédible. Par rapport à ça, il n’y a pas 36 solutions.

Depuis votre entrée dans la majorité verviétoise, après la crise politique en 2020, qu’est-ce que vous pensez que Les Engagés ont apporté à Verviers?

Est-ce qu’on peut dire qu’un parti politique peut revendiquer un bilan d’une majorité aussi diverse, seul? Par rapport à ses compétences, Cécile (NDLR : Cécile Ozer, échevine des Affaires économiques et du Commerce) a multiplié les démarches au sein du collège pour faire reconnaître ses préoccupations. Notre volonté, c’est d’être attentifs, à l’écoute, et de transformer des préoccupations quotidiennes dans des règlements opérationnels. Cécile est aussi une partenaire loyale au sein du cartel, c’est important. Comme sportive, elle sait ce qu’est l’éthique.

Quelle personnalité incarnera votre mouvement à Verviers? Cécile Ozer justement?

C’est vraiment trop tôt pour le dire mais il est clair que s’il y a une liste de cartel, Cécile sera notre chef de file.