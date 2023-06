La câblerie d’Eupen fournit à nouveau des câbles pour Infrabel

"On a cru que c’était fini", mais dès le lendemain place au nettoyage. ©Kabelwerk Eupen

Une renaissance, après les inondations dévastatrices de 2021. "Le 15 juillet 2021, on a cru que c’était fini. Mais dès le lendemain, on s’est remis au travail. Les débuts datent de 1747, on voulait fêter nos 275 ans en 2022, indique Érich Thönnes, administrateur de la"Kabelwerk". Le plus dur est désormais derrière nous. Le carnet de commandes se reconstruit, et le volume de vente est remonté à 85% du volume antérieur. On a des clients fidèles dont certains depuis plusieurs décennies."

La câblerie a retrouvé toutes ses bobines, certaines à des dizaines de kilomètres d’Eupen. ©Kabelwerk Eupen

Parmi ceux-ci, Infrabel. La câblerie venait de déposer une offre auprès du gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire (3 500 trains circulent chaque jour en Belgique), elle dut invoquer le cas de force majeure afin de se retirer. Infrabel pris alors la décision de raccourcir les contrats, ce qui permit à la câblerie de se repositionner rapidement, puisqu’au sein de l’entreprise la priorité fut la remise en état des outils de production destinés notamment à Infrabel.

"Le retour sur le marché de cette entreprise locale et familiale est très important, vante Benoît Gilson, CEO d’Infrabel. J’ai une pensée toute particulière pour les 850 collaborateurs de la câblerie. Ce marché est stratégique pour nous, de gros consommateurs de câbles. Et Eupen est un gage de qualité et de fiabilité comme on en rencontre peu en Europe. C’est un fleuron belge et international, je suis heureux d’être ici." Un bonheur que le CEO n’a pas hésité à filmer. "Je réalise chaque semaine des vidéos pour le personnel en interne, pour expliquer ce que je fais. Je vais voir deux fournisseurs par mois, mais j’en ai 5 000 ! Ici, c’est une date importante pour nous car on aime bien la câblerie et c’est un gros contrat. Cela fait des décennies qu’on travaille ensemble, plus de 30 ans (après, ce sont des archives en papier). De plus, on a aussi été touché par les inondations, on a partagé la même peine. Et leurs câbles, on les utilise pour énormément de choses."

Le CEO d’Infrabel réalise des capsules pour son personnel. Sympa. ©ÉdA

Quels types de câbles ?

La bourgmestre d’Eupen, en compagnie de Pierre-Yves Jeholet et du CEO d’Infrabel, Benoît Gilson. ©ÉdA

"On leur fournit des câbles pour l’énergie (surtout moyenne tension et pour les caténaires, comparables à ceux qu’on fournit à Ores) et pour la signalisation, nous détaille Paul Bartholemy, product manager. Ces derniers sont les plus complexes ; des conducteurs torsadés, jusqu’à 30 paires. Ce sont des câbles à forte valeur ajoutée qui donnent du travail à notre usine. Eupen est un des fournisseurs les plus complets et les plus qualifiés pour Infrabel car on peut produire la majorité de leurs câbles, 19 ou 20 lots sur 23. On ne remporte pas tous les marchés, mais les plus gros lots sont chez nous." Dans les chiffres, ce contrat de 13 millions représente plus de 4% du chiffre d’affaires annuel. "On réalise entre 300 et 320 millions d’euros de chiffre d’affaires, cela dépend du prix du cuivre (actuellement 7 €/kg), dont 40% en Belgique et 60% à l’international. Infrabel, comme Engie (par exemple), est un client important et stratégique pour nous", sait Hermann Josef Bernrath, porte-parole de la câblerie.

Task force pour la câblerie

"Les dégâts matériels et humains étaient énormes suite aux inondations, a pour sa part relevé Oliver Paasch, ministre-président de la Communauté germanophone . On a mobilisé 40 millions d’euros (sur un budget de 500 millions) dès les premières semaines. Tout le monde a essayé d’aider, mais le plus important fut le soutien de la population qui a travaillé jour et nuit. Et la câblerie a pu bénéficier du soutien de ses fournisseurs, puis de ses clients. Dès juillet 2021, le ministre Borsus a mis en place une task force pour la câblerie." Une task force qui était présidée par le Theutois Philippe Boury, chef de cabinet du ministre-président de la Fédération Wallonie Bruxelles, Pierre-Yves Jeholet (ce dernier a souligné l’importance de la câblerie ainsi que le "courage, la résilience et la détermination des 850 travailleurs").

Un moment festif pour les dirigeants, le client Infrabel et le monde politique. ©ÉdA

"Au début, on se réunissait à l’Hôtel de Ville d’Eupen toutes les semaines. On a travaillé sur la reconstruction et sur l’avenir de la câblerie, tout le monde s’est mis autour de la table pour tirer dans le même sens. Le ministre Borsus est revenu ici il y a 6 semaines, il n’en revenait pas… Comme quoi, il y a moyen de faire de belles choses quand on s’organise."

De gros travaux dans le quartier dès le mois d’août

L’entrée de la câblerie est "provisoire". ©ÉdA LABEYE Philippe

La Ville d’Eupen, qui a pu bénéficier de 25 millions d’euros sur les 40 millions d’euros directement dégagés par la Communauté germanophone au lendemain des inondations, se réjouissait de cette étape symbolique, mais aussi de l’avancée des dossiers liés à la reconstruction du quartier. "Le plus important, c’est le travail fourni ici par les gens sur le terrain pendant des mois. On a travaillé main dans la main, on a eu des échanges réguliers avec la câblerie, un partenaire très proche et très important pour la commune, confie la bourgmestre Claudia Niessen. Toutes les livraisons de la câblerie se font par le quartier (rue de Malmedy, NDLR) , on a pris des dispositions pour garder le maximum de quiétude. Il y a un vrai partenariat pour un vivre ensemble. Mais ce qu’on a, c’est une entrée provisoire. Après l’été, on va tout refaire ici. Les impétrants, les canalisations, les revêtements… On va aussi créer du parking et des espaces verts. On a planifié un an et demi de chantier, ce qui est long pour les riverains mais court vu les partenaires autour de la table. On va changer le visage de la ville basse d’Eupen d’ici 5 ans !"