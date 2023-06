Avec son Plan Canopée, Verviers veut végétaliser pour améliorer la qualité de vie (vidéo)

"Celui-ci a été financé dans le cadre de la politique intégrée de la Ville. On avait 100 000 € pour faire une étude qui doit déterminer des propositions d’actions et établir un diagnostic sur l’évolution du territoire verviétois et son besoin en végétalisation, en arbres mais pas uniquement", explique le bourgmestre ff. Alexandre Loffet. Pour mettre en place les premières actions la Ville a prévu 1,6 million d’euros. "La mise en œuvre a déjà commencé."

Ce mardi, ce sont les premiers éléments de l’étude menée par le bureau Buur part of Sweco et le bureau d’architecture Artau qui ont été présentés. "On est à mi-chemin de ce travail", précise Julien Bacq, de chez Buur. L’idée de cette canopée est de donner davantage de place à l’arbre et à la végétation afin d’améliorer la biodiversité, la gestion des eaux et la qualité de vie des habitants. "L’arbre rafraîchit l’air, capture les particules, offre de l’ombre et travaille les sols. Il a aussi une dimension culturelle: c’est un lieu de rencontre".

Après plusieurs analyses, ces experts ont pu déterminer l’indice canopée de Verviers en 2023, soit le pourcentage de territoire couvert par la couronne d’un arbre. Celui-ci s’élève à 18%. "L’avantage de Verviers, c’est qu’il y a encore des zones non urbanisées. Cela laisse un certain pouvoir de la Commune sur son territoire", note Julien Bacq.

Benjamin Robinson, de chez Artau, l’assure, ils ont tenu compte des différentes études déjà réalisés sur le centre de Verviers (comme celle sur les voiries innovantes, "Verviers, ville conviviale", ou le redéveloppement durable de quartiers). "Elles nous paraissaient extrêmement pertinentes. On voit donc comment la stratégie de végétalisation peut combler des pièces manquantes ou amplifier celles-ci." L’un des objectifs de cette canopée est aussi de rendre Verviers plus attractive afin de donner envie aux gens de revenir vivre au centre-ville.

Parmi les 30 actions envisagées, on retrouve la végétalisation en pied de façades, la création d’aires de jeux nature ou l’agroforesterie. Celles-ci seront déterminées à la rentrée. "Cette étude nous servira de colonnes vertébrales pour les années à venir", conclut l’échevin de l’Environnement Jean-François Chefneux.

Julien Bacq, Jean-François Chefneux et Benjamin Robinson. ©EdA J.Wo.

S’occuper des arbres qui existent déjà

Via son système d’information géographique, l’étude s’est attelée à l’élaboration d’une base de données des arbres existants. "Un tiers des relevés qui sont faits. Sur environ 1 000 arbres, on voit qu’on a 129 arbres qui sont de fait des arbres remarquables mais pas toujours de droit", explique Julien Bacq.

Il serait donc intéressant de leur donner un statut de protection. Les vieux arbres, en comparaison aux jeunes, offrent une multitude de services. L’idée est donc d’abord de protéger les arbres existants, d’améliorer leur condition et puis seulement de créer de nouveaux espaces végétalisés.