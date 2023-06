Incendie dans les Hautes Fagnes: un hélicoptère allemand prêt à intervenir a dû attendre plus de 10h, Di Rupo va écrire à la ministre de l'Intérieur

Il y était interrogé par la députée germanophone Christine Mauel (PFF/MR) qui regrettait qu'un hélicoptère allemand prêt à intervenir ait dû attendre plus de dix heures avant d'entrer en action, l'autorisation devant venir du fédéral et non des autorités locales en raison du coût élevé de l'opération.

Face à cette situation, la députée wallonne, soutenue par son parti, suggère, dans une lettre qu'elle a adressée à Elio Di Rupo, de créer un troisième fonds pour les catastrophes en Région wallonne, consacré aux catastrophes touchant la nature et les écosystèmes.

Jusqu'à présent, deux fonds de ce type existent: le fonds général pour les catastrophes et le fonds pour les catastrophes agricoles. Tous deux sont dotés de cinq millions d'euros.

Selon Christine Mauel, ce troisième fonds, qui bénéficierait de la même dotation, pourrait être utilisé non seulement pour réparer les dommages causés, mais surtout pour prévenir les catastrophes naturelles. "En cas de catastrophe écologique, la meilleure protection, c'est la prévention. Cela peut passer par des bassins de rétention d'eau pour éviter des inondations ou des interventions d'hélicoptère en cas d'incendie", a-t-elle détaillé.