La vedette Eagle-Eye Cherry au Cerexhe Festival ce 15 juillet

"C’est un artiste à la base américain. Son père, Don Cherry, était un musicien de jazz (et sa demi-sœur est Neneh Cherry, NDLR) . Un grand trompettiste, souligne Jean-Marie Lesoinne, administrateur du festival. Eagle-Eye a fait quelques tubes qui relèvent du folk rock, puis a fait une pause quelque temps avant de se relancer."

L’an dernier, le festival avait accueilli Jean-Baptiste Guégan, pour les 75 ans du comité des Amis Réunis.

"Ça n’a pas été simple de le décrocher"

"Jean-Baptiste est extrêmement populaire, ce n’est pas qu’un cover. Bien sûr, il y avait des fans de Johnny Hallyday, mais aussi des gens rien que pour Jean-Baptiste. Nous avions 2 000 personnes sous le grand chapiteau et c’était super, aucune remarque négative. Mais c’est vrai qu’avoir un artiste original comme Eagle-Eye, c’est encore mieux. On en attend énormément mais on est habitué à gérer ce genre de truc, on n’a pas peur. Il n’est pas beaucoup venu en Belgique ces derniers temps et on peut faire une très belle soirée avec lui. C’est un artiste au top, et en le revoyant à Taratata on s’est dit qu’il cadrait bien avec notre ADN de musique américaine. Évidemment, ça n’a pas été simple de le décrocher, ce fut un mois de tractations. C’est un artiste à la renommée internationale et ce n’est jamais évident. Mais notre passé nous permet d’attirer ce genre d’artiste. On a la capacité de reculer un peu les barrières pour avoir 2 500 ou 3 000 personnes dans de bonnes conditions."

Aussi des concerts gratuits

Si Eagle-Eye Cherry se produira pour présenter son sixième album studio sur le coup de 21 h 30, le public sera bien présent dès 20h pour le concert de June’s story, composé de Renaud Lesoinne, de Yannick Lesoinne et de Julie Carpino, Hervienne d’origine et enseignante à Olne. "On laisse The Last Row avoir une petite pause cette année, sourit Jean-Marie Lesoinne, qui met quand même ses talentueux fils à contribution. Mais June’s story, avec Julie qui fut finaliste à The Voice, est un groupe excellent, ils viennent d’enregistrer un EP à Nashville, dans un style country folk." Cette soirée du 15 juillet se clôturera avec un set de D-Fusion après 23h (5 € après 23h et 21 € – 26 € aux guichets – pour toute la soirée).

La veille, le 14 juillet, le festival rendra hommage à Jean-Jacques Goldman avec le tribute Envole Moi. Back to the Future est aussi à l’affiche. Et le lendemain, le Cerexhe Festival proposera gratuitement les concerts de Thomas Franck Hopper (blues rock), de Bootleg Betty, de Ghalia Volt, de From The Road (tribute de Lynyrd Skynyrd) et de The Muddy States (irish rock). "Ce sont des artistes assez bien portés par Classic 21, de fameux musiciens. Franchement, au niveau de l’affiche on peut difficilement faire mieux. Et à côté du programme musical, nous aurons encore les promenades en jeep militaire, on a demandé du football américain le dimanche et nous aurons les jeux interjeunesses, ainsi que des châteaux gonflables, des grimages… Le tout totalement gratuit."

Notons que la fête du village se prolongera jusqu’au 18 juillet.

www.cerexhefestival.be