Verviers : Il encourt dix ans de prison pour des viols sur sa voisine

Giovanni Berton, 78 ans, originaire de la commune de Dison, encourt 10 ans de prison ferme et 5 ans de mise à disposition du tribunal d’application des peines pour avoir commis des atteintes à la pudeur et des viols sur une petite fille âgée de 11 ans au moment des faits. Le 3 juillet 2022, la fillette s’est confiée à ses grands-parents. Elle n’osait pas se confier à ses parents de peur de la réaction de son père. Elle avait raison car la police a été appelée au domicile du suspect car le père de la fillette voulait en découdre avec lui lorsqu’il a appris les abus. L’enfant a expliqué que le suspect lui imposait des baisers sur la bouche, mais aussi des baisers avec la langue. Elle a décrit des scènes d’abus et de viols. Elle a précisé que les faits se déroulaient dans la maison du septuagénaire. Elle a décrit des pièces qui ne sont pas visibles de l’extérieur et en particulier un divan qui ne peut être vu qu’en rentrant dans la pièce où il se trouve. Pourtant, selon le suspect, la fillette n’est jamais rentrée chez lui… Elle aurait menti.