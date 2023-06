Eupen : dans la ligne de mire d’un tueur à gage !

”J’effectue toutes sortes de missions impossibles en rapport avec l’élimination physique de toutes les personnes gênantes pourvu qu’on sollicite mes services”, affirme ainsi Novic32. “Cette semaine, un client aux initiales HL-FR m’a contacté avec toutes vos coordonnées et m’a confié la mission de vous éliminer en vous administrant un puissant poison.” Pour ce faire, Novic32 a évidemment demandé à être payé, l’argent lui étant versé après avoir effectué son contrat. “J’ai en ma possession toutes les informations nécessaires sur vous, sur vos itinéraires : heures de déplacements, lieux de loisirs, sites et lieux couramment visités etc... Il ne me reste plus qu’à passer à l’acte”.

”N’essayez pas de me localiser…”

Mais heureusement, Novic32 a un cœur… et un portefeuille. “Dans mes recherches sur vous, je me suis rendu compte que vous êtes une bonne personne sans histoire, sans problème et que c’est à tort qu’on vous accuse. Bref, je vous propose de me faire une proposition afin d’être inactif et annuler ce projet d’assassinat à condition que je reçoive une somme importante, dans le cas contraire je remplirai ma mission sans faille. Si vous souhaitez collaborer, en plus de mon inactivité, je vous fournirai toutes les informations sur le client et les preuves et le mobile pour lequel cette personne vous en veut tant”.

Le tueur met toutefois sa cible en garde : “Vous pouvez essayer de vous plaindre à la police (mauvaise idée) je ne pense pas qu’elle puisse résoudre votre problème. Je vous contacte via une boîte mail piratée, pas la peine d’essayer de me localiser… veuillez me répondre sur l’email ci-dessous si vous souhaitez coopérer, vous avez un délai de 48 heures pour me donner votre décision”.

La police de la Zone Vesdre-Gueule pense évidemment qu’il s’agit d’une tentative d’arnaque. Les personnes qui recevraient ce genre de mail sont d’ailleurs invitées à déposer plainte…. et à regarder derrière elles… on ne sait jamais….