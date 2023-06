L’échevin socialiste Jean-Michel Delaval déboulonné à Dison

L’échevin socialiste Jean-Michel Delaval a été mis hors jeu par le conseil communal de ce lundi soir à Dison. Cela fait plusieurs semaines que la crise couvait entre l’échevin et le collège. Après lecture de la motion à travers ses aspects techniques et législatifs, la bourgmestre PS, Véronique Bonni, en est venue au cœur du sujet: "la rupture totale et le point de non-retour" qu’ont "atteint" les membres de la majorité socialiste face aux "attitudes et aux comportements de Monsieur Delaval", le quatrième échevin socialiste. Propos "impulsifs, agressifs, inadéquats, virulents" lui sont notamment reprochés envers les membres du collège, du personnel communal et de la population, faisant référence à la violente joute verbale à l’encontre d’une citoyenne lors d’une réunion de quartier survenue le 18 avril 2023 à l’école de Renoupré. "Il n’est plus possible de concevoir qu’il exerce son mandat". L’échevin Jean-Michel Delaval a alors répliqué (lire ci-après son intervention) avant le passage au vote qui s’est soldé par 16 "oui", 4 "non", et 1 "Abstention". En détail, la majorité s’est prononcée favorablement, sans surprise, à l’exception de l’échevin Jean-Michel Delaval en question. Partage l’avis de la majorité le seul élu MR Frédéric Delvaux en mentionnant tout de même les "qualités" de Jean-Michel Delaval en matière de finances. Quatre élus ont voté contre la motion, il s’agit de l’ensemble des élus écolos (Et du socialiste Jean-Michel Delaval évidemment). Le conseiller indépendant Laurent Lorquet s’est quant à lui abstenu. Quatre élus étaient par ailleurs absents: le socialiste Ghislain Lejeune, la PP Aurélie Sotiau, Jefferson Arnauts du côté de Vivre Dison et son collègue Thierry Polis. Une fois le vote terminé, Jean-Michel Delaval a cédé sa place à Jean-Jacques Deblon qui a prêté serment en qualité de nouvel échevin des Finances, du Budget, de l’Emploi, de la Population ou encore de l’Agriculture. Un premier chapitre qui se termine mais en appellera sans doute un ou plusieurs autres, puisque des recours sont et vont être entamés par Jean-Michel Delaval.