La piscine de Verviers devrait être inaugurée le 30 septembre

"On organisera une grande inauguration, avec un volet un peu de type “fête populaire”, confie Malik Ben Achour, le président de la Régie communale autonome de Verviers, Synergis. L’idée est de faire une journée portes ouvertes afin de permettre aux Verviétois, qui attendent ce moment depuis longtemps, de se réapproprier leur piscine. Après une telle transformation et autant d’années d’absence (NDLR: les bassins sont fermés depuis août 2021), ils risquent de ne pas la reconnaître."

Mais avant de pouvoir passer à la fête, il reste encore un peu de travail. "Il y a deux phases, poursuit-il. Il faut d’abord terminer le chantier. Nous avons encore une petite inconnue sur le remplacement de joints – c’est assez technique – mais nous n’avons plus de gros obstacles devant nous. La deuxième phase consistera à remplir les bassins, à faire tous les tests d’eau et à vérifier que tous les mécanismes fonctionnent correctement." Il faut en effet s’assurer que tout est nickel avant de rendre le lieu accessible au public.

D’ici l’automne, les écoles et les différents clubs de sport hébergés au sein de la piscine pourront réinvestir le bâtiment. Car les salles attenantes aux bassins seront également prêtes. "On va réorganiser tout ça. Des milliers de personnes attendent cette réouverture", confirme Malik Ben Achour. Le nouveau restaurant-cafeteria, qui sera tenu par un exploitant indépendant, ouvrira, quant à lui, un peu plus tard. Pour rappel, le montant total des travaux s’élève à 7 millions d’euros.

Plusieurs profils recherchés en vue de la réouverture

Il y a quelques jours, Synergis, la Régie communale autonome, a publié plusieurs offres d’emploi pour la piscine. Elle recherche notamment du personnel d’entretien, des étudiants pour le nettoyage également, une personne pour s’occuper de la caisse (et de quelques tâches administratives) ainsi que des maîtres-nageurs (ceux-ci doivent être évidemment détenteurs du brevet supérieur de sauvetage aquatique).

"On reconstitue une équipe afin que celle-ci puisse être opérationnelle à la réouverture fin septembre", indique Malik Ben Achour. Les différents postes concernés sont détaillés dans des annonces publiées sur le site du Forem. Les CV peuvent être envoyés par mail à info@synergis.be.