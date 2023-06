Nouveau cap historique pour l’entreprise Tricobel de Thimister-Clermont et ses 10 magasins Espace Mode

Pas moins de 160 collaborateurs, 10 magasins dans les quatre coins de la Belgique et un siège social à Thimister-Clermont, 12 000 m2 de surfaces commerciales, 60 marques partenaires, 86 années d’histoire... Quelques chiffres évocateurs d’une entreprise familiale active dans le secteur de la mode, florissante, et qui entend bien le rester. Le flambeau, passé de "Meeckers" en "Meeckers" depuis 1937, atteint aujourd’hui la quatrième génération avec à la tête du groupe l’arrivée de Maxime Meeckers en qualité de codirecteur aux côtés de son père Christophe. "Une transmission partielle", commente le fils, jusque-là manager commercial. "Il n’est pas d’actualité que mon père fasse un pas de côté maintenant, mais on assure une transition anticipée pour maintenir une continuité dans l’avenir et gérer efficacement les risques." Un nouveau cap qui a été annoncé ce jeudi soir à l’ensemble du personnel lors d’une soirée au siège du groupe, dans le zoning des Plenesses. "Les nouvelles idées et le dynamisme que les jeunes générations peuvent injecter dans l’entreprise sont essentiels pour stimuler l’innovation et la croissance", a commenté Christophe Meeckers.