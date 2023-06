L’avenue du zoning de Chaineux/Petit-Rechain réparée et totalement repensée

"C’est la voirie complète de l’avenue du Parc, a exposé le bourgmestre hervien Marc Drouguet (HDM) . Le budget est estimé à 195 445 € dont 56% pour Herve et 44% pour Verviers. C’est une voirie assez large, elle commence à se laisser aller. Elle permet le stationnement d’un côté mais on devra avoir une réflexion pour repenser totalement la voirie vu qu’il y a les travaux entre Petit-Rechain et Battice (NDLR : la liaison cyclo-piétonne) pour la mobilité active. C’est une rue vachement (sic) utilisée, c’est un zoning, un accès à l’autoroute, une entrée de la commune…"

Luc Toussaint (EPH) a également insisté sur la mobilité douce. "C’est très dangereux actuellement." "D’autant qu’il y a des arrêts de bus, a complété Marc Drouguet. C’est complexe mais on a la largeur pour réaliser certaines choses."

La Ville de Herve a inscrit 200 000 € au budget 2023 mais ne devrait dépenser que dans les 110 000 € compte tenu de sa part communale. Celle-ci fluctuera en fonction des poches à réparer sur la voirie. Le chantier ne sera pas attribué cette année, et donc pas réalisé avant 2024. "Il faut réfléchir aux aménagements", a insisté le bourgmestre.