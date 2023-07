1,2 million d’euros, plus précisément 1 270 000 €.

Au départ, il devait coûter aussi cher, ne parlait-on pas de 800 000 € ?

Ça, c’était peut-être l’estimation des services. Moi, ce que je sais, c’est que lors des remises de prix, le marché a été attribué à la société momentanée Bodarwé-Baguette pour 1,2 million, et c’est ce qui a été inscrit au budget communal ; puis, il y a eu des avenants, des suppléments, pour 80 000 €, dus au bétonnage supplémentaire, à un éclairage LED un peu différent (des éléments peu conséquents sur un marché de 1,2 million).

Ce n’est pas un peu cher ?

Même si le dossier date de l’ancienne majorité (NDLR: PS-cdH), je ne vais pas dire que nous aurions pu faire autrement, à une époque qui n’était pas celle de maintenant, après les inondations. Il faut mettre ce dossier dans le contexte de l’ensemble du projet "Verviers, ville conviviale".

Car il a fallu motiver la demande d’importants subsides européens avec un élément marquant fort, qu’est l’auvent pour la place Verte, d’un réaménagement exceptionnel de l’espace public. Il fallait faire plus que simplement changer quelques pavés. Je ne dis pas que des cars de Japonais vont venir à Verviers pour voir cet auvent mais il s’agit d’une structure architecturale marquante. Toutes les villes en ont un mais celui-ci est spécifique à Verviers, c’est une pièce unique, une pièce autoportante posée sur seulement deux pilastres, ce qui a demandé un certain savoir-faire.

En plus de servir d’abribus géant pour les usagers qui attendent leur bus aux arrêts juste à côté, il aura une autre utilité ?

Ce qui est sûr, c’est qu’il ne servira pas de halle marchande, comme a pu l’être l’ancienne pyramide. En plus de l’aspect de patrimoine avec les pavés, l’auteur de projet, le bureau Baumans-Deffet, a fait le choix, d’un élément remarquable avec une utilité pratique pour pouvoir s’abriter en attendant le bus.

Quand cet auvent sera-t-il accessible ?

Il y a eu des retards en raison de malfaçons (des pans entiers sont arrivés griffés et on a dû les renvoyer) et, avec les défauts de peinture, nous ne l’avons pas encore réceptionné (ni payé donc). Mais le pavage au sol est bien avancé et on espère pouvoir retirer les barrières avant les congés du bâtiment, soit cette semaine-ci encore, soit la semaine prochaine.

D’un point de vue plus subjectif, certains trouvent ce nouvel auvent magnifique, d’autres le trouvent moche. Et vous, vous le trouvez comment ?

Moi, je trouve que ça va donner un caractère unique à la place Verte. C’est un élément commun. On connaît l’historique de ce lieu. Jusque dans les années 80, il y a eu un kiosque que beaucoup regrettent (NDLR: auparavant, jusqu’à la fin du XIXe siècle et la construction du Grand-Théâtre, il y avait là le théâtre de Verviers). Puis il y a eu une pyramide, que beaucoup moins de gens regrettent. Dans le cadre des travaux "Verviers, ville conviviale" de réaménagement du centre-ville, il y avait la volonté de l’auteur de projet, le bureau Baumans-Deffet, d’un élément marquant pour la place Verte et je trouve que le pari n’est pas raté.