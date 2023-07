La zone de police Vesdre (Verviers-Dison-Pepinster) vient de se doter d’un tout nouveau poste de commandement dernier cri. Un outil bien nécessaire et qui aurait pu être utile lors des inondations de juillet 2021.

"Suite aux inondations que nous avons connues et qui avaient été gérées avec les moyens que nous avions à ce moment-là, cela avait montré toute une série de soucis qu’il fallait changer pour le futur, explique Philippe Thurion, le directeur des opérations de la zone de police Vesdre. L’idéal est notamment de ne pas avoir toutes les choses au même endroit, c’est-à-dire la coordination opérationnelle directe, la prise de décisions stratégiques par les autorités, le briefing des équipes et des renforts,… Tout avait eu pour effet que cela manquait de sérénité lors des inondations pour l’analyse de la situation et la prise de décisions. Et il y avait aussi des problèmes de confidentialité ou d’information où tout qui passait à ce moment-là pouvait entendre…"

Dès lors, ce sont deux nouveaux locaux qui ont été aménagés dans l’hôtel de police de la chaussée de Heusy. "On a voulu se conformer à tout ce qui est prôné au niveau national pour la gestion de crise avec un endroit pour la coordination opérationnelle avec les différentes disciplines (pompiers, police, protection civile,…), et avec des moyens de visualisation et de communication adéquats. On peut voir l’application policière qui permet de savoir où sont nos équipes. Mais aussi l’outil national qui permet de communiquer avec tout le monde. Ce sera le centre névralgique de la coordination opérationnelle. Puis il y a encore un second lieu qui est la salle stratégique et qui permet d’avoir le comité de coordination en cas de phase communale ou provinciale (avec les autorités politiques et judiciaires) dans un lieu à part et qui est beaucoup plus petit et plus calme avec un écran où sont diffusées les demandes les plus pertinentes."

Mais ces salles sont évidemment utilisées tous les jours et pas uniquement lors de catastrophes. "Heureusement, les crises, ce n’est pas tous les jours. Donc cet endroit va servir au quotidien et il sert déjà. Il sert à la gestion des événements (FiestaCity,…), pour les événements de police et pour l’appui à nos équipes. Avec des images des 90 caméras de sécurité et parfois avec l’appui des drones,… On sait alors gérer la situation avec la vue la plus globale possible."