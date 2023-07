Le divorce entre le PS et l’ancien échevin verviétois Didier Nyssen, c’est pour "bientôt"

Reste à voir qui des deux l’annoncera officiellement, si le PS le mettra à la porte (l’exclura) ou si Didier Nyssen la claquera lui-même en annonçant convoler avec un autre parti en vue des élections communales d’octobre 2024.

Quelques jours, maximum quelques semaines ? Quoi qu’il en soit, cela semble être pour bientôt, pour paraphraser la réflexion sibylline lancée par Didier Nyssen, ce week-end, sur sa page Facebook: "Bientôt la fin d’une tranche de vie. Elle aura compté…"

S’il se refuse actuellement à tout commentaire, l’intéressé laisse néanmoins penser que cela a effectivement trait à son parcours politique.

Cette réflexion fait suite à un communiqué que Didier Nyssen avait également publié sur les réseaux sociaux, récemment, et dans lequel il affirmait: "Depuis 2020 (NDLR: et sa démission du conseil communal de Verviers, en désaccord avec l’installation de feu Jean-François Istasse au mayorat, qui se révélera éphémère), et après avoir dénoncé, dès 2012, le danger de la montée du communautarisme et du renoncement à certains principes de laïcité dans l’organisation de la vie publique, j’ai acquis la certitude qu’un retour au sein du PS est devenu impossible. Certains changent de valeurs pour ne pas changer de parti, je ne puis personnellement m’y résoudre."

Conclusion implicite: lui, il changera de parti. Cette saillie, conjuguée à un appel du pied pour faire partie d’une liste de cartel (avec le MR, Les Engagés et le Nouveau Verviers) aux prochaines élections communales en a fait bondir plus d’un dans les arcanes du PS. Il nous revient en effet que, depuis lors, la présidente de la fédération verviétoise du PS, Valérie Dejardin, a demandé à le rencontrer. Pour être certaine de ce qu’il en est ? Pour, au passage, aussi lui réclamer la quote-part de ses rémunérations de conseiller provincial qu’il n’a plus versées au parti depuis près de trois ans ? Surtout pour entamer une procédure d’exclusion ? "On verra ce qu’il nous dira", se contente-t-elle de commenter, pour l’instant.

Délicat, à la Province

Comme la situation déborde de Verviers, la présidente verviétoise sera accompagnée "de Liégeois". Dont probablement le président provincial du PS, le ministre Frédéric Daerden. Avec quel risque d’une possible exclusion pour le PS liégeois ? Car si Didier Nyssen se retrouve conseiller indépendant, le PS se retrouverait à égalité de sièges avec le MR au sein de la majorité au conseil provincial. Le rapport de force pourrait même s’inverser s’il rallie officiellement le MR. Notez que c’est quand même ce qui se profile plus que très vraisemblablement en vue des prochaines élections communales, avec la bénédiction des pontes du Mouvement réformateur en région verviétoise et dans la province.

On en revient à la question de départ: qui retirera la prise, qui signera le divorce en premier ? Ce n’est plus qu’une question de timing.