Quatre ans de prison requis pour une série de vols et cambriolages

Quatre prévenus devaient répondre mardi de faits de vols et de cambriolages survenus en Communauté germanophone dans le courant du second semestre de l'année 2022. Seul l'un d'entre eux, détenu depuis novembre, s'est présenté devant le tribunal correctionnel d'Eupen. Au total, ce ne sont pas moins de 48 faits qui sont reprochés au quatuor. Le prévenu principal, un jeune homme de 21 ans, est arrivé en Belgique il y a deux ans. Sans possibilité de travailler légalement, il vit de vols et de travail au noir. Lors de l'audience, il s'est excusé auprès des trois parties civiles présentes.