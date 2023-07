Le permis est finalement refusé pour le projet immobilier à la Sapinière

Le site en question se trouve sur le territoire de la commune de Pepinster, dont le collège communal avait délivré un permis favorable au projet. Mais tous les accès se situent sur Verviers, via la drève de Maison-Bois. Et, alors qu’il y avait une levée de boucliers contre le projet, le collège communal verviétois (PS-MR-Engagés-Nouveau Verviers) a non seulement délivré un avis défavorable. Mais il a aussi introduit un recours après que le permis a été délivré.

C’est donc ce recours que le ministre Borsus a validé, en suivant ainsi l’avis de la Commission d’avis sur les recours. Il a tranché en refusant le permis, ce qui enterre le projet, à moins d’un recours du promoteur, la société Roodimmo, auprès du Conseil d’État.