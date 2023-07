Comme les autres années, les Francofolies de Spa ont mis 4 parkings de délestage gratuits à disposition des festivaliers. Ceux-ci se trouvent à Balmoral, avenue Reine Astrid (et le long de la route industrielle de Spa Monopole), rue de la Sauvenière (après le carrefour de Nivezé) et au lac de Warfaaz. Attention, tous ne sont pas desservis par des navettes: c’est le cas uniquement pour Balmoral, où l’arrêt est prévu place Pierre Legrand, et l’avenue Reine Astrid, avec arrêt fixé au nouveau rond-point près de la Villa Royale. Ces navettes passent à chaque arrêt toutes les 30 minutes environ. Elles circuleront du jeudi 20 au 23 juillet et de 16 à 3 h 30 du matin.

2. Venir aux Francos en bus et en train

Si vous préférez les transports en commun, sachez qu’il est également possible de se rendre à Spa en train. Pour rappel, le premier train part de la gare de Spa à 5 h 41 en semaine et 7 h 41, les week-ends et jours fériés. Le dernier train part de la gare de Spa à 21 h 41 en semaine, et à 20 h 41, les week-ends et jours fériés.

Un service de bus gratuit est également organisé au départ de la gare de Verviers, à 15 h 35 et 18 h 35, avec des haltes à Ensival, Pepinster, Theux et Spixhe. Le retour se fera à l’arrêt "Avenue Reine Astrid" à 1 h 30, 2 h 30 et 3 h 30.

3. Où retirer son bracelet

Une fois arrivé sur place, votre ticket est à échanger contre un bracelet. Pour ce faire, il suffit de se rendre au stand installé avenue Reine Astrid, à droite de l’entrée générale du site. Celui ouvre chaque jour à 13 h 30. Le Parc de Sept Heures sera, lui, accessible jeudi dès 16 heures et dès 14 heures les jours suivants.

4. Comment payer sur place

Pour cette édition, il n’y aura plus de système "cashless". Plus besoin donc de recharger la puce de son bracelet pour pouvoir consommer des boissons et de la nourriture sur place. "Vous aurez la possibilité de payer par carte bancaire partout sur le site via des terminaux grâce à notre partenaire Payperpot et en cash dans certains points de vente", précisent les Francos sur leur page Facebook.

5. Les objets interdits

Avant de pouvoir rentrer dans le parc, il faudra passer le contrôle "sécurité". Parmi les objets interdits, on retrouve les produits dangereux (articles pyrotechniques, lasers, aérosols…), les ciseaux, couteaux, outils, armes et autre casque, les bouteilles (en verre, en plastique, les canettes, les gourdes, même vides), la nourriture, les appareils photo, les sacs à dos, les valises, les poussettes, ou les trottinettes (retrouvez la liste complète sur le www.francofolies.be). Une exception est faite pour les bouteilles d’eau en plastique pleines et scellées ainsi que les chiens d’assistance. À noter qu’il n’y a pas de consignes, ni à l’intérieur, ni à l’extérieur.

6. De l’eau gratuite

De l’eau fraîche sera disponible gratuitement en différents points du festival. Trois fontaines seront placées sur le site et seront repérables grâce à un drapeau arborant des gouttes.

7. Une application sur smartphone

Pour préparer sa venue au festival ou tout simplement pour garder à portée de main le programme, il est conseillé de télécharger l’application des Francofolies de Spa 2023. Celle-ci est disponible gratuitement sur l’Apple store et Google Play. Des programmes en version papier seront évidemment distribués place.

La Fleur de Franchimont de retour aux Francos !

Cette année, la Fleur de Franchimont, vin à la fleur de sureau, spécialité de la société theutoise Les vins et élixirs de Franchimont, fait son grand retour aux Francofolies de Spa, après 11 ans d’absence. "C’est une belle publicité pour nous. On est vraiment content de pouvoir participer à un événement pareil pour les retombées que l’on aura par la suite, on l’espère", se réjouit Pierre Théate, administrateur. 1 000 litres ont été commandés par les organisateurs. À titre de comparaison, la production annuelle varie entre 55 000 et 65 000 litres l’année. "Quand il y a la Franchefoire, cela fait monter la production évidemment." La Fleur de Franchimo sera servie à tous les bars officiels du village Francofou, "la plupart du temps à la pompe et bien fraîche". "Les gens vont adorer !"

©© EdA LABEYE Philippe

20 000 litres de Val-Dieu servis aux Francos ?

Partenaire régional de longue date des Francofolies, la Val-Dieu sera également servie lors du festival. On pourra en effet retrouver la bière d’abbaye, en version blonde, à la carte de tous les bars officiels présents sur le site. "Cela dépend évidemment du monde et de l’affiche mais on table en général sur 200 hectolitres pour les Francos, note Lionel Delbart, directeur commercial. Cela reste un moment important pour nous: c’est notre plus gros festival."

À noter que cette année, toute la gamme sera présente au centre-ville à l’occasion des "Bars en folie", devant les anciens thermes (avec la Bière des Amis) et à la Villa des fleurs.

Battin débarque

En plus de la Val-Dieu, les amateurs de houblon pourront tester la bière luxembourgeoise Battin. C’est la petite nouveauté de cette édition. La pils et d’autres produits de leur gamme seront disponibles.