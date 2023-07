Verviers: le Collège rend un avis négatif pour le projet City Mall en Spintay

Comme nous vous l’expliquions la semaine dernière, le projet City Mall en Spintay (deux bâtiments comprenant au total 104 appartements et 4 commerces) suscitait pas mal d’interrogations de Verviétois, des édiles et des services de la Ville. Parmi ces inquiétudes: les nouveaux risques de crue pas assez pris en compte, le manque de places de parking, le nombre de logements (trop élevé) et leur taille (trop petite),…