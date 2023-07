Francofolies de Spa 2023: Juliette Armanet, au plus près du public spadois

Assise derrière son piano, l’artiste survoltée a démarré en douceur avec Boum Boum Baby. Très vite, l’ambiance s’est réchauffée avec les titres Qu’importe, L’Indien, ou encore Flamme. On le sent, Juliette Armanet en attendait plus de la part des spectateurs. Ni une, ni deux, elle n’a pas hésité à descendre les marches de la scène Pierre Rapsat pour aller saluer le premier rang puis à franchir la barrière Nadar pour entamer un slow avec plusieurs Francofous. "Vous êtes tactiles ici, a-t-elle lancé, avec sourire." Une fois remontée, portée par un technicien, la chanteuse a reconnu que "c’était intense". "Vous n’avez pas une bière en coulisse ?", a-t-elle ajouté avant d’enchaîner de plus belle les tubes.

D’un coup, elle disparaît de la scène, laissant ses musiciens jouer… pour réapparaître dans une nouvelle tenue digne d’une boule à facettes. Pas de doute, c’est pour le Jour du disco. La foule le sait et s’enflamme. Juliette Armanet savoure le moment, fait répéter le refrain plusieurs fois et en profite pour laisser improviser ses talentueux musiciens. Non, ce n’est pas terminé. Elle a encore fait vibrer l’assemblée avec À la folie et Brûler le feu. Un dernier morceau pris au pied de la lettre par l’artiste qui, tout en feu de Bengale et effets pyrotechniques, a fini par dire au revoir à Spa. Jusqu’à la prochaine fois ?