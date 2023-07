Mika a fait le show avec ses tubes, mais surtout avec le public des Francos! (photos)

Dès ce 1er tube, le chanteur, très loquace, a bien fait savoir que le public allait bouger, chanter et danser avec lui et son univers pop. Et cela malgré un imprévu de taille. "Nous sommes arrivés sans notre camion. Nous n’avons pas de décor. Nous n’avons pas 150 mille lumières. Mais on va tout faire avec de la musique et de la spontanéité. Un show qui a lieu dans un square comme ici, cela se fait dès la première chanson avec vous ! ", a-t-il lancé d’entrée.

Mika aux Francofolies de Spa 2023

Le showman n’a pas eu besoin des artifices d’un décor pour colorer et gagner le cœur des Spadois. Fleurs géantes, costumes étincelants et une kyrielle de tube connus bien au-delà des fans (Big Girl, Underwater, Boum boum boum, Relax take it easy, Grâce Kelly, Love today,… ) ont fait vibrer la place Royale.

Dès le 3e morceau, Mika était dans le public pour un vrai bain de foule. "J’ai sous estimé à quel point ce public était grand. J’ai embrassé au moins 47 personnes", a-t-il reconnu. Juliette Armanet, qui avait elle-même mis le feu juste avant sur la scène Pierre Rapsat, s’est prêtée au jeu du piano à quatre mains. Mais les spectateurs n’étaient pas au bout de leurs surprises…

L’artiste qui prépare depuis un peu plus de deux ans un album en français a testé ce jeudi soir une des chansons en primeur à Spa. "Elle s’appelle “ C’est la vie ”. Elle parle de la vie et de la mort. Et du fait qu’on ne peut pas les séparer, on doit l’accepter… alors seulement on peut danser les larmes dans les yeux." Ce moment a été immortalisé dans un mini-clip vidéo, mais ce spectacle restera pour sûr gravé dans la mémoire des Francofous sans cela.

Les Francofolies de Spa 2023 ont donc démarré avec du beau spectacle !