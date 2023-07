Un écrivain verviétois au Brésil pour représenter la littérature belge

Christian Janssen-Déderix a publié La lignée Dorval fin 2020. Début 2021, il sortait Gâteaux de Lune . Il a également rédigé Ludo du Brésil.

"Je suis marié avec une Brésilienne et je suis à Aracaju, dans l’appartement de ma compagne. Elle a fait ses études à l’université d’Aracaju, où elle est devenue avocate (licences en droit et en lettres). Des professeurs de la faculté des lettres ont su que j’étais au Brésil. Et suivant un peu mon actualité littéraire, ils m’ont contacté pour savoir si je pouvais présenter l’histoire de la Belgique (via La lignée Dorval ) et la littérature belge devant des élèves de licence en lettres. Je suis surpris moi-même d’être invité, puisque je suis un peu à l’écart de tout ce système, de la Fédération Wallonie-Bruxelles où je ne suis même pas inscrit. Mais je suis flatté que des universités étrangères s’intéressent à moi, et notamment à mon ouvrage La ligne Dorval . Initialement, ils voulaient m’inviter le 14 juillet. On leur a fait savoir que le 21 juillet serait peut-être mieux, puisque c’est la Fête nationale belge. Et, si j’ai bien compris, les élèves d’ici font des recherches sur la Belgique et sur la littérature belge. Je vais devenir, un peu, le représentant de la littérature belge à Aracaju (rires)."