Quel budget pour les festivaliers des Francofolies de Spa ? (vidéo)

Au même titre que les autres festivals belges, les Francofolies de Spa n’ont pas été épargnées par la crise économique de ces derniers mois. Si on compare aux Ardentes (+60 €), Rock Wrechter (+26 €) ou encore Couleur Café (+20 €), le festival des Francos est toutefois resté très raisonnable quant à l’augmentation du prix de ses pass (+11,50 €), passant de 123,50 € en 2022 à 135 € en 2023. "Quand on voit le prix qu’il faut mettre pour les autres festivals et au vu de la tête d’affiche de cette année, le prix des Francos vaut vraiment le coup !" nous ont affirmé plusieurs festivaliers.