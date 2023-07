Bigflo & Oli ont fait bouger et sauter tous les Francofous

Avec de nombreux musiciens sur scène, ils ont fait bouger et sauter les fans dont les premiers rangs connaissaient par cœur toutes les paroles des chansons. Bigflo & Oli, qui sont déjà passés par les Francos en 2014 et 2017, ont présenté des titres de leur dernier album en date, Les autres c’est nous, mais aussi d’autres tubes bien connus comme Dommage.

Le public, présent en nombre, et avec beaucoup de familles, s’est donc bien amusé et a eu également droit à quelques moments plus doux comme avec le titre Jose et Amar, en hommage aux grands-parents des deux artistes.